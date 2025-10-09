Viên chức nghỉ hưu sớm đúng ngày 1/1/2025 không được hưởng hỗ trợ tinh giản

Ông Đào Việt Liệu (ngụ tại tỉnh Lào Cai) sinh ngày 10/10/1967. Ông Liệu là viên chức ngành y tế tại địa phương, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 34 năm 11 tháng.

Ngày 1/1 vừa qua, ông nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 29 của Chính phủ. Đến ngày 26/6, ông mới được nhận khoản kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 29.

“Theo Nghị định 178, các trường hợp nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/1 theo Nghị định 29 nhưng chưa hưởng chính sách, vẫn được áp dụng theo Nghị định 178. Vậy trường hợp của tôi, cơ quan có thẩm quyền áp dụng Nghị định 29 là đúng hay sai?”, ông Liệu thắc mắc.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc sau ngày 1/1, do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025 (theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) thì thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67).

Các trường hợp nêu trên nếu nghỉ việc trước hoặc đúng ngày 1/1 thì không thuộc đối tượng áp dụng. Đồng thời, tại Nghị định 29 và Nghị định 178, Chính phủ phân cấp cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xác định đối tượng, quyết định phê duyệt.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông Đào Việt Liệu cung cấp đầy đủ thông tin gửi cơ quan chức năng ở địa phương và người có thẩm quyền để được trả lời theo quy định.