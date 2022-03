Vào vụ, ngư dân kiếm tiền triệu mỗi ngày từ sứa biển

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Diễn Châu cho biết, địa phương có lượng đánh bắt sứa lớn nhất của huyện, thu lợi nhuận nhiều nhất phải kể đến là xã Diễn Hải. Thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, sản lượng đánh bắt hải sản ở Diễn Châu đạt trên 11 nghìn tấn, so với năm ngoái có giảm hơn khoảng 2.000 tấn. "Do thời gian vừa qua giá xăng dầu tăng liên tục nên ngư dân ít ra biển hơn vì thế sản lượng so với năm ngoái giảm. Năm nay, mùa sứa đến sớm hơn năm ngoái, lại được mùa, giá cả cũng ổn nên bà con có thu nhập, đời sống cũng được nâng lên", ông Lê Thế Hiếu chia sẻ.