Sứa biển vào mùa, ngư dân Quảng Nam tranh thủ đánh bắt "lộc biển"

Theo nghề đánh bắt sứa hơn 7 năm nay, ông Phạm Nga (60 tuổi, xã Tam Thanh) cho hay, mùa sứa chỉ kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 2 âm lịch và không phải năm nào cũng được mùa, thậm chí có năm sứa không xuất hiện.

Ngư dân phải đi vớt sứa từ 4h đến 8h sáng thì vào bờ để tránh sóng lớn.

Từ sau Tết Nhâm Dần đến nay, biển luôn có sóng to nên ngư dân thu hoạch không nhiều, chỉ tranh thủ được ngày nắng tốt, ít sóng mới dám ra khơi vớt sứa. Ông Nga cùng người bạn thuyền ra khơi từ 4-8h thì vào bờ, thu được khoảng một tạ sứa. Theo ông, thời điểm sáng sớm sóng lặng nên dễ vớt hơn.

Không phải năm nào cũng có sứa, có năm sứa không về. Từ sau Tết đến nay thường có sóng to nên ngư dân vớt "lộc" cũng ít.

Sứa tập trung nhiều ở vùng biển cách bờ khoảng 1 km, sứa dập dềnh trong nước, ngư dân dùng những tấm lưới dài khoảng 300 m để vớt. "Một con sứa nặng từ 20-70 kg, thân chứa nhiều nước nên chúng tôi phải phân ra thành nhiều miếng để dễ đưa lên thuyền. Sau đó sứa sẽ bán cho các quán ăn và một số nơi chế biến thành phẩm để đưa ra chợ", ông Nga chia sẻ.

Sứa sau khi vào bờ sẽ được xẻ theo miếng để dễ vận chuyển.

Với giá bán 10.000-15.000 đồng mỗi kg sứa, ông Nga cùng một ngư dân khác thu hơn một triệu đồng trong 4h làm việc. Ngoài sứa, còn cả cá, ghẹ mắc vào lưới.

"Vàng trắng" sứa biển vào mùa

Đưa 70 kg sứa vừa đánh bắt được vào bờ, ông Lê Văn Xuyên (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) cùng vợ con mang dao xẻ thịt, loại bỏ những phần thịt mỏng, nhiều nhớt. Những con sứa to bằng mâm cơm được cắt thành miếng dài 20-40 cm. Đôi tay của vợ chồng ông Xuyên sau nhiều giờ tiếp xúc với nước biển trở nên trắng bệt, nhăn nhúm.

"Muốn bắt được nhiều sứa phải dậy sớm ra biển, vì khi mặt trời lên, sóng to thì thuyền nan nhỏ phải cặp bờ, nếu không gặp vùng nước xoáy dễ bị lật. Ở làng tôi có mấy người đánh đổi cả tính mạng do lật thuyền đuối nước. Năm nay, từ sau Tết, biển luôn có sóng to nên không phải lúc nào cũng thuận ngày, khi biển êm mới dám ra khơi", ông Xuyên nói.

Món sứa biển tuy đơn giản nhưng giàu chất dinh dưỡng, được xem là "đặc sản" của nhiều người dân vùng biển. Sứa có thể chế biến nhiều món như gỏi sứa, sứa nhúng giấm… được các nhà hàng, quán ăn và nhiều gia đình ở Quảng Nam ưa chuộng.

Dù không nhiều nhưng ngư dân cũng có thêm ít thu nhập khi vớt "lộc trời".