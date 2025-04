Ước nguyện cuối đời của mẹ liệt sỹ 95 tuổi

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang (PC06) vừa phối hợp Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính để tạo lập kho dữ liệu, phục vụ công tác tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sỹ về với gia đình.

Khi biết tin Công an tỉnh An Giang mở đợt thu thập mẫu ADN để xác định danh tính liệt sỹ, bà Phạm Thị Bê (95 tuổi, ở ấp Mỹ Trung, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) đã cùng con gái Trương Thị Em (76 tuổi) hối hả lên đường đến nơi lấy mẫu.

Bà Bê là mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Dũng (tên khi đi lính là Nguyễn Văn Lung, không rõ năm sinh, mất năm 1985), đến nay chưa tìm được hài cốt.

Bà Phạm Thị Bê xúc động khi nhắc đến con trai (Ảnh: Bảo Trân).

Bà Bê kể, từ tối ngày hôm trước, khi hay tin công an bố trí xe 16 chỗ đến tận nhà đưa thân nhân liệt sỹ đi lấy mẫu ADN, bà đã thấp thỏm rồi không ngủ được. Gia đình bà Bê thuộc diện khó khăn nên khi được Nhà nước hỗ trợ để tìm hài cốt liệt sỹ, bà rất xúc động.

Đôi bàn tay bà Bê nhăn nheo, chai sạn, thi thoảng đưa lên vuốt đôi mắt ướt nhòe, trí nhớ giảm nhiều nhưng ký ức về con trai vẫn luôn hiện hữu. Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Bê cho biết có 5 người con, 3 gái 2 trai. Trong số đó, có 1 liệt sỹ là anh Dũng, cũng là người con mà bà mong nhớ suốt bốn thập kỷ qua.

Bà kể lại, năm 1985, sau thời gian dài nhập ngũ, anh Dũng được nghỉ phép và trở về quê thăm gia đình. Sau đó lại tiếp tục ra chiến trận với lời hứa "con sẽ về". Nhưng chỉ vài tháng sau, bà nhận được tin con hy sinh khi làm nhiệm vụ trên chiến trường sát biên giới Campuchia.

Tuổi cao, lúc nhớ lúc quên, nhưng không lúc nào người mẹ già 95 tuổi ngừng hy vọng tìm thấy con. Bà kể, thỉnh thoảng vẫn mơ về cậu con trai út ngày niên thiếu trở về với nắm muối và bao gạo đầy.

"Nó không vợ không con. Hằng ngày hay vô làng xin lúa, xin gạo về cho cả nhà ăn", bà cụ 95 tuổi rưng rưng.

Không chỉ bà Bê mà nhiều bà mẹ cũng đến lấy ADN tìm hài cốt con (Ảnh: Bảo Trân).

Tương tự bà Bê, anh Hồ Thành Tuấn (50 tuổi) và bà Phạm Thị Sờn (88 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) cũng hồi hộp chờ gọi tên lấy mẫu ADN.

"Tôi rất mong thông qua mẫu ADN này có thể xác định được danh tính em trai tôi, em trai tôi đi lính ở sư đoàn 330 đến nay đã hơn 40 năm không tìm được hài cốt", anh Tuấn nói.

Theo quy định, mỗi gia đình liệt sỹ sẽ cung cấp 2 mẫu ADN của thân nhân trực hệ để phục vụ việc đối sánh với dữ liệu hài cốt liệt sỹ.

Công an tỉnh An Giang tổ chức lấy mẫu ADN tại nhà Mẹ VNAH chưa tìm được hài cốt con liệt sỹ (Ảnh: Bảo Trân).

Theo Thượng tá Đặng Tấn Đắc - Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang (PC06), đơn vị đã tổ chức lấy mẫu của 71 trường hợp, trong đó có 35 mẹ liệt sỹ, 35 thân nhân và 1 mẹ Việt Nam anh hùng.

"Trên địa bàn tỉnh An Giang, còn khoảng 4.000 trường hợp liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi day dứt không chỉ với gia đình liệt sỹ mà còn với cấp ủy, chính quyền địa phương. Chúng tôi luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cần phải gấp rút triển khai với công tác chuẩn bị tốt nhất", Thượng tá Đắc thông tin.

Lực lượng chức năng tổ chức lấy ADN thân nhân để xác định danh tính liệt sỹ (Ảnh: Bảo Trân).

Thượng tá Đặng Tấn Đắc cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp C06, Sở Nội vụ tổ chức các đợt thu nhận mẫu ADN, thông qua đó rà soát thông tin chặt chẽ để sớm tìm lại tên, đưa các liệt sỹ trở về với gia đình.