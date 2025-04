Huế thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính

Sáng 18/4, Công an thành phố Huế phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và đơn vị xét nghiệm tổ chức thu nhận mẫu AND của 12 thân nhân là mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ của liệt sỹ chưa xác định danh tính trên địa bàn.

Việc thu nhận ADN nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính, mở ra cơ hội để các gia đình sớm tìm thấy phần mộ, hài cốt liệt sỹ.

Lực lượng chức năng thành phố Huế lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ để bổ sung vào ngân hàng gen (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lãnh đạo Công an thành phố Huế, thời gian tới, lực lượng chức năng và các địa phương sẽ tiếp tục phối hợp thu thập, cập nhật thông tin thân nhân, làm giàu dữ liệu, bổ sung vào ngân hàng gen liệt sỹ chưa xác định danh tính.

Hiện nay, trên cả nước còn khoảng 500.000 liệt sỹ chưa xác định được danh tính, trong đó 200.000 hài cốt chưa quy tập và 300.000 hài cốt đã an táng nhưng thiếu thông tin.

Riêng địa bàn thành phố Huế còn trên 3.000 liệt sỹ chưa xác định được danh tính.