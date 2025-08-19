Từ 1/1/2026, doanh nghiệp phải đăng ký thông tin người lao động

Thông tin lao động sẽ được sử dụng để quản lý thị trường lao động và kết nối việc làm tốt hơn (Ảnh: Trung tâm DVVL TPHCM).

Luật Việc làm năm 2025 dành riêng Chương III để quy định về việc đăng ký lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động, người lao động đăng ký, điều chỉnh thông tin đăng ký lao động khi đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

Người lao động không thuộc nhóm trên thì nộp hồ sơ đăng ký, điều chỉnh thông tin đăng ký lao động đến nơi đăng ký lao động.

Thông tin đăng ký lao động của người lao động bao gồm 5 nhóm nội dung.

Cơ quan quản lý sẽ tiếp nhận, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên vào cơ sở dữ liệu về người lao động. Cơ sở dữ liệu này được kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các cơ sở dữ liệu khác.

Điều 18 Luật Việc làm năm 2025 cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người lao động khi đăng ký thông tin lao động.

Theo đó, người lao động được bảo vệ thông tin đăng ký lao động của bản thân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, người lao động được sử dụng thông tin của bản thân trong cơ sở dữ liệu để giao dịch, tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tư vấn, giới thiệu việc làm; bảo hiểm thất nghiệp…

Nghĩa vụ của người lao động là thực hiện việc đăng ký lao động theo quy định; cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời về thông tin lao động và kịp thời điều chỉnh khi có sự thay đổi.