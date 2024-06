Trước thời điểm 1/7, công chức ngóng chờ bảng lương mới

Chờ hướng dẫn cụ thể

Tại đối thoại với chủ đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động", chị Nguyễn Thị Đông, Công đoàn Trường mầm non Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ lo lắng về mức lương thấp nhất của giáo viên mầm non hạng 3 sau khi cải cách tiền lương.

Còn anh Vũ Đức Thắng, cán bộ một đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Hà Nội thắc mắc về tiền lương của 2 nhóm đối tượng là viên chức có chức danh lãnh đạo và không có chức danh lãnh đạo.

Anh Thắng mong chờ biết được cách tính tiền lương mới, bảng lương của 2 nhóm đối tượng trên.

Trả lời thắc mắc của người lao động, ông Vũ Hồng Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức cho biết, hiện nay, tiền lương được tính theo hệ số. Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách tiền lương tới đây sẽ bỏ hệ số, và quy thành một mức tiền cụ thể.

Khi thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1/7 tới đây, sẽ xếp lương theo vị trí việc làm đòi hỏi các đơn vị dịch vụ việc làm phải có kỹ thuật đánh giá vị trí công việc.

Ông Vũ Hồng Ngọc cho biết, khi cải cách tiền lương, lương tăng bao nhiêu sẽ phụ thuộc việc xây dựng hệ thống lương mới.

Bên cạnh đó, mức lương thấp nhất của giáo viên mầm non hạng III hiện là 3,129 triệu đồng. Mức lương cao nhất của giáo viên mầm non hạng III là 7,286 triệu đồng.

Ông Vũ Hồng Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (Ảnh: Báo LĐTĐ).

Hiện nay, chính sách về cải cách tiền lương vẫn đang ở bước dự thảo, xây dựng văn bản, do vậy, ông Ngọc cho biết vẫn phải chờ hướng dẫn cụ thể của Chính phủ để xác định được thang, bảng lương và mức lương của mỗi ngành nghề.

Căn cứ lương mới để tính mức đóng bảo hiểm xã hội

Bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng truyền thông, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, tiền lương của người lao động hiện nay đang căn cứ trên hợp đồng lao động để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Do vậy, khi cải cách tiền lương, tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vẫn giữ nguyên, còn mức lương sẽ căn cứ trên hợp đồng lao động để thực hiện đóng.

Bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng truyền thông, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội (Ảnh: Báo LĐTĐ).

Bà Châu cho biết, nếu đến tháng 7/2024, khi thực hiện cải cách tiền lương, công chức, viên chức Nhà nước không còn lương hệ số, mà chuyển sang lương theo mức tiền nhất định, thì sẽ thực hiện đóng theo hợp đồng lao động. Tùy thuộc theo bảng lương Nhà nước thực hiện như thế nào, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thu theo như vậy.

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến thời hạn thực hiện cải cách tiền lương, theo Trưởng phòng truyền thông, điều này khiến nhiều lao động trong diện thụ hưởng đang mong chờ các thông tin chính thức sớm được công bố rộng rãi.