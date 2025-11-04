Chiều 4/11, UBND xã Kim Hoa phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Vũ Quang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công đến gia đình liệt sỹ Lê Văn Định.

Tại buổi lễ, Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, bày tỏ lòng tri ân, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của liệt sỹ Lê Văn Định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, trao bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sỹ Lê Văn Định (Ảnh: Lê Đức).

Ông mong muốn thân nhân liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Liệt sỹ Lê Văn Định sinh năm 1961, tại thôn 8, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn cũ (nay là xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh). Tháng 2/1979, chàng trai Lê Văn Định khi đó 18 tuổi nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam, thuộc Đại đội 14, Trung đoàn 760, Sư đoàn 318, Quân khu 4.

Tháng 9/1979, trong một đợt hành quân làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, chiến sỹ Lê Văn Định lúc này mang cấp bậc binh nhất đã anh dũng hy sinh tại phía Tây tỉnh Nghệ Tĩnh, nay là Nghệ An.

Ban đầu, hài cốt của ông được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳ Hợp (cũ), tỉnh Nghệ An. Đến năm 1991, gia đình đón hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang gia đình.