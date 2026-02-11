Trắng đêm làm miến dong vẫn không đủ hàng bán Tết

Làng Vạn Thành, xã Thăng Bình đang bước vào mùa sản xuất miến dong cao điểm, với tiếng máy nghiền bột rền vang và mùi thơm đặc trưng của củ dong riềng. Hàng chục hộ dân nơi đây đang tất bật ngày đêm, tạo ra hàng tấn miến dong chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần giữ gìn nghề truyền thống.

Bà Lê Thị Thủy, một trong những hộ sản xuất miến dong lâu năm, chia sẻ: "Những ngày này, 4 lao động trong nhà phải dậy từ sớm. Có hôm, để kịp giao hàng cho khách, chúng tôi phải thức cả đêm". Mỗi năm, gia đình bà Thủy sản xuất khoảng 1,5 tấn miến dong, thu về gần 200 triệu đồng và lãi khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Mỗi năm gia đình bà Thủy có nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng từ nghề làm miến dong (Ảnh: Hạnh Linh).

Không chỉ gia đình bà Thủy, 21 hộ dân khác tại làng Vạn Thành cũng đang có thu nhập ổn định từ nghề làm miến dong. Ông Nguyễn Văn Hào, với hàng chục năm kinh nghiệm, tiết lộ bí quyết để làm ra sợi miến đạt chất lượng: "Đầu tiên là khâu lựa chọn nguyên liệu. Củ dong riềng phải được thu hoạch đúng độ già, không dập nát thì tinh bột mới cho màu trong tự nhiên và độ dẻo cần thiết".

Quy trình làm miến dong đòi hỏi sự tỉ mỉ qua nhiều công đoạn từ rửa sạch, nghiền lấy bột, lọc kỹ, ủ lắng tinh bột, đến pha bột và tráng bánh.

"Lửa tráng bánh phải đều tay, vừa độ để bánh không nhão, không khô. Bánh sau khi tráng được đem phơi nắng tự nhiên, canh thời tiết cẩn thận để sợi miến khi thái có độ dai, không gãy vụn. Cuối cùng, bánh dong được thái sợi, phơi khô rồi đóng gói", ông Hào chia sẻ.

Làng nghề miến dong đang tạo việc làm cho khoảng 70 lao động địa phương (Ảnh: Hạnh Linh).

Mỗi năm, gia đình ông Hào sản xuất gần 2 tấn miến thành phẩm, thu lãi khoảng 100 triệu đồng trong 4 tháng cao điểm. "Bốn tháng kiếm được 100 triệu đồng đối với người dân ở quê là nguồn thu nhập tốt. Số tiền này giúp gia đình tôi trang trải sinh hoạt, lo cho con cái học hành, sắm sửa dịp Tết và một phần để gửi tiết kiệm", ông Hào bày tỏ.

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ miến dong Vạn Thành, cho biết làng nghề có lịch sử hơn nửa thế kỷ. Dù một số công đoạn đã được máy móc hỗ trợ, nhưng phần quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm và đôi tay người thợ.

"Mỗi năm, bà con làng nghề sản xuất hơn 20 tấn miến, thu về khoảng 2,2 tỷ đồng. Làng nghề miến dong đang tạo việc làm cho 70 lao động địa phương", ông Dũng thông tin.

Miến dong Vạn Hợp được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao (Ảnh: Hạnh Linh).

Nguồn nguyên liệu dồi dào từ 40ha dong riềng tại chỗ giúp làng nghề duy trì quy trình sản xuất truyền thống, tạo nên chất lượng đặc trưng cho miến dong Vạn Hợp. Sản phẩm này đã được công nhận OCOP 3 sao năm 2024, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ.

"Càng gần Tết đơn hàng càng nhiều nên nhiều hộ dân phải thức cả đêm để làm. Mệt thì có mệt, nhưng ai cũng vui vì nghề còn, việc còn, thu nhập ổn định", ông Dũng chia sẻ niềm vui của người dân làng nghề.