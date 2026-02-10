Nghề đơn giản nhưng thu nhập khá ngày cuối năm ở Đà Nẵng

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hình ảnh xe đẩy, sạp hàng bày bán cát trắng thay lư hương đã trở nên quen thuộc trên các tuyến đường và khu chợ lớn tại thành phố Đà Nẵng, như chợ Cồn, chợ Hòa Khánh, hay chợ Đống Đa.

Theo quan niệm dân gian, việc tỉa chân nhang và thay cát trắng mới cho bàn thờ gia tiên vào dịp cuối năm là nghi thức quan trọng để đón một năm mới an lành. Nắm bắt nhu cầu tâm linh này, nhiều lao động tự do tại thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ mưu sinh, kiếm thêm thu nhập trong dịp giáp Tết.

Những chuyến xe chở cát trắng len lỏi khắp các chợ tại Đà Nẵng (Ảnh: Huyền My).

Nguồn cát trắng chủ yếu được lấy từ khu vực Hương An (thành phố Đà Nẵng). Nếu trước đây, cát phải trải qua quá trình sàng lọc, đãi nước và phơi nắng thủ công, thì nay phần lớn được nhập từ các cơ sở đã qua xử lý, đảm bảo sạch sẽ và tiện lợi hơn cho người sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Thảo (45 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng), với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề, chia sẻ: “Mỗi dịp cuối năm, tôi lại tạm gác việc làm vườn để ra chợ bán cát. Mỗi bao cát trắng bán được là thêm chút tiền sắm Tết. Với tôi, đây không chỉ là mưu sinh mà còn mong muốn mang "lộc" đến cho mọi nhà”.

Giá cát trắng vẫn ở mức 10.000-20.000 đồng cho bao 3-5 lon (Ảnh: Huyền My).

Ghi nhận thị trường năm nay, giá cát trắng vẫn giữ ở mức bình dân, dao động 10.000-20.000 đồng/bao (3-5 lon), và bán lẻ khoảng 3.000 đồng/lon.

Cao điểm mua sắm thường rơi vào khoảng từ ngày 20 đến 22 tháng Chạp, khi mỗi người bán có thể tiêu thụ từ vài chục đến hàng trăm bao mỗi ngày, mang lại thu nhập từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Người dân thay cát trong lư hương với mong muốn cầu mong một năm mới bình an (Ảnh: Huyền My).

Bà Lê Thị Sương (50 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) cho biết vào ngày đưa ông Táo về trời, nhu cầu mua cát trắng của người dân tăng đột biến. Có ngày, bà đã bán hơn 200 lon cát chỉ trong buổi sáng, thu về gần 700.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Giáp (56 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ thấy xe cát trắng là thấy Tết. Tôi thường mua cát trắng về thay lư hương với mong muốn gột rửa những điều cũ kỹ, cầu mong một năm mới bình an, hưng thịnh”.

Huyền My