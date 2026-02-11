Nuôi cá chép đỏ, anh nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng

Ngay từ tháng 9 âm lịch, anh Nguyễn Sỹ Danh (trú tại thôn 13 Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn) đã mạnh dạn đầu tư gần 2 vạn con cá chép đỏ giống trên diện tích 2.000m2 ao nuôi của gia đình, nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Mô hình này đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình anh và nhiều hộ dân tại địa phương.

Theo anh Danh, nhu cầu cá chép đỏ tăng cao nhất dịp lễ cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, trong khi giá bán ổn định và đầu ra thuận lợi. Nhận thấy tiềm năng này, gia đình anh đã chủ động chuyển đổi một phần diện tích ao sang nuôi cá chép đỏ theo mùa vụ, nhằm tăng thu nhập dịp cuối năm.

Gia đình anh Nguyễn Sỹ Danh thu hoạch cá chép đỏ bán cho thương lái (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cá giống được thả với kích cỡ 900 con/kg. Trong suốt quá trình nuôi, anh Danh đặc biệt chú trọng vệ sinh nguồn nước, kiểm soát mật độ và bổ sung thức ăn hợp lý để đảm bảo cá sinh trưởng đồng đều, giữ được màu sắc đỏ óng ánh, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

Sau hơn 3 tháng chăm sóc, cá đạt kích thước 8-10cm, trọng lượng 40-50 con/kg. Trước dịp Tết ông Công ông Táo năm nay, nhiều thương lái và khách quen đã chủ động liên hệ đặt hàng, thậm chí đặt cọc tiền trước. Một số đầu mối còn trực tiếp đến tận ao để lựa chọn cá theo đúng kích cỡ và màu sắc mong muốn.

Anh Danh chia sẻ: “Năm nay, sản lượng cá chép đỏ của gia đình đạt khoảng trên dưới 5 tạ. Với giá bán sỉ tại ao khoảng 8 triệu đồng mỗi tạ, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi gần 50 triệu đồng”.

Theo anh Danh, cá chép đỏ là loại dễ nuôi, ít rủi ro, không chịu áp lực tăng trọng như các loại cá thương phẩm khác. Người nuôi chỉ cần thả đúng mật độ và đảm bảo môi trường nước sạch là cá phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt thấp.

Cá chép đỏ - lễ vật quen thuộc trong ngày cúng ông Công, ông Táo (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cá chép đỏ, với màu sắc đẹp mắt, được xem là biểu tượng của may mắn và tài lộc, nên hầu như gia đình nào cũng tìm mua về cúng ông Công, ông Táo. Nhờ nhu cầu thị trường ổn định, mô hình nuôi cá chép đỏ đang mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân tại địa phương trong dịp cuối năm.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Văn cho biết, mô hình nuôi cá chép đỏ phục vụ thị trường Tết là hướng đi phù hợp với điều kiện ao hồ của địa phương. Đây là loại thủy sản dễ nuôi, chi phí đầu tư thấp, thời gian quay vòng ngắn và đầu ra ổn định.

“Thực tế cho thấy nhiều hộ dân nuôi cá chép đỏ theo mùa vụ, trong đó có gia đình anh Danh, đã có thêm nguồn thu đáng kể dịp cuối năm. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi, gắn với hướng dẫn kỹ thuật để phát triển bền vững”, vị lãnh đạo UBND xã Quỳnh Văn nhấn mạnh.

Từ hiệu quả thực tế, địa phương dự kiến sẽ mở rộng thêm 15-20ha diện tích ao hồ nuôi cá chép đỏ trong thời gian tới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và đáp ứng nhu cầu thị trường Tết cũng như các dịp khác.