Vào rừng nhặt hoa vàng kiếm tiền triệu mỗi ngày

Giữa những ngày sương sớm còn bao phủ các cánh rừng tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, từng tốp người dân lại lặng lẽ men theo sườn núi, khe suối để thu hái chè hoa vàng. Loài cây mọc tự nhiên dưới tán rừng phòng hộ này đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân vùng biên giới.

Từ sáng sớm, bà con đã mang theo gùi, dao nhỏ vào rừng. Những bông chè hoa vàng nở rộ, nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn được hái cẩn thận để giữ nguyên giá trị dược liệu. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn bởi hoa nhỏ, mọc rải rác, không tập trung thành vùng lớn.

Người dân xã Nhôn Mai vào rừng hái chè hoa vàng dưới tán rừng phòng hộ, nguồn sinh kế mang lại thu nhập đáng kể cho các hộ vùng biên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Một người dân xã Nhôn Mai chia sẻ: "Ngày nào thuận lợi thu hái được nhiều, bán đi cũng thu về vài triệu đồng. Còn những hôm mưa lạnh, hoa ít thì thu nhập thấp hơn, nhưng vẫn có thêm tiền trang trải sinh hoạt".

Ông Lữ Ngọc Tinh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết thời gian qua người dân ở các bản như Mai Sơn, Na Lợt... thường xuyên vào rừng hái chè hoa vàng, mang về bán cho các tổ, hội thu mua trên địa bàn.

Theo ông Tinh, trước đây bà con chủ yếu khai thác tự phát, bán lẻ nên giá cả bấp bênh, khó kiểm soát sản lượng. Những năm gần đây, chính quyền xã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức thu mua tập trung, vừa giúp người dân tiêu thụ ổn định, vừa quản lý việc khai thác, tránh tình trạng tận thu làm ảnh hưởng đến rừng.

Không dừng lại ở khai thác tự nhiên, nhiều hộ dân ở Nhôn Mai đã đưa chè hoa vàng từ rừng về trồng tại vườn nhà. Mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt khi cây dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, sinh trưởng tốt dưới tán cây ăn quả hoặc cây rừng, đồng thời giúp giảm áp lực lên rừng tự nhiên.

Ông Ven Văn Tình trồng chè hoa vàng dưới tán cây rừng và cây ăn quả tại xã Nhôn Mai, mô hình mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại một bản vùng cao của xã Nhôn Mai, ông Ven Văn Tình là một trong những hộ tiên phong trồng chè hoa vàng trong vườn. Dưới tán cây rừng và cây ăn quả, những gốc chè hoa vàng được chăm sóc cẩn thận, phát triển ổn định.

Ông Tình chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ trồng thử vài chục gốc. Thấy cây hợp đất, hoa bán được giá, tôi nhân lên dần. Mỗi vụ thu hái cũng có thêm khoản thu để lo cho gia đình".

Theo thống kê của UBND xã Nhôn Mai, hiện diện tích chè hoa vàng tự nhiên trên địa bàn khoảng 3ha, phân bố rải rác dưới các cánh rừng.

Chè hoa vàng sau khi thu hái được người dân sơ chế, phân loại trước khi bán cho các tổ, hội thu mua trên địa bàn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chính quyền địa phương đang từng bước rà soát, định hướng bảo tồn và phát triển loài cây này theo hướng bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của người dân.

Ông Lữ Ngọc Tinh nhấn mạnh: "Quan điểm của xã là không khai thác ồ ạt mà khuyến khích bà con nhân giống, trồng tại vườn nhà, vừa bảo vệ rừng, vừa tạo nguồn thu ổn định".

Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn, những bông chè hoa vàng nở dưới tán rừng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân Nhôn Mai. Không chỉ mang lại thu nhập trong mùa thu hái, loài cây này còn góp phần giữ rừng, giữ đất và giúp bà con thêm gắn bó với mảnh đất biên cương nơi đại ngàn.