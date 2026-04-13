Đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM hướng dẫn người lao động khai báo việc làm để đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cán bộ nhân sự một doanh nghiệp lớn chia sẻ trường hợp của một lao động làm việc lâu năm tại công ty còn 5 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Người này đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 20 năm và có thời gian 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại nhưng chức danh nghề nghiệp ghi trên sổ BHXH không đúng theo quy định chức danh công việc nặng nhọc, độc hại. Người lao động này dự định điều chỉnh chức danh cho đúng, sau đó hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi hưởng chế độ hưu trí theo quy định nghỉ hưu sớm.

Điều cán bộ này lo lắng là thời gian điều chỉnh chức danh nghề nghiệp trên sổ BHXH khá lâu, có khi 3-4 tháng mới xong. Khi có sổ BHXH mới cho người lao động thì đã vượt quá thời hạn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại chương trình đối thoại cùng BHXH TPHCM, chị này hỏi: “Trong quá trình điều chỉnh chức danh trên sổ BHXH chưa xong thì người lao động có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?”.

Hàng trăm doanh nghiệp tham gia đối thoại cùng BHXH TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trả lời doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng phòng Chế độ BHXH TPHCM, cho biết trường hợp người lao động này chưa điều chỉnh chức danh nghề nghiệp và đi đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì đủ điều kiện được hưởng trợ cấp, còn nếu đã điều chỉnh chức danh thì không được hưởng trợ cấp.

Theo bà Thảo, khi chưa điều chỉnh chức danh nghề nghiệp trên sổ BHXH đúng với tên công việc nặng nhọc, độc hại theo danh mục quy định thì người lao động này chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (còn thiếu 5 năm về độ tuổi), khi đó họ sẽ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu nghỉ việc.

Trong trường hợp sổ BHXH của người lao động này đã điều chỉnh đúng chức danh công việc nặng nhọc, độc hại thì họ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nghỉ hưu sớm (về độ tuổi thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại). Tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người này rơi vào trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Luật Việc làm năm 2025.

Do đó, người lao động này khi nghỉ việc có thể đi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng đến thời điểm chức danh được điều chỉnh đúng với công việc nặng nhọc, độc hại thì chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và chuyển sang chế độ hưu trí. Nếu hưởng trùng chế độ thì người lao động phải nộp lại chế độ trợ cấp thất nghiệp thời gian hưởng trùng.