Chủ tiệm tóc sững người vì hành động của vị khách đưa con tới quán

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đưa con đến tiệm làm tóc rồi bất giác tự cầm chổi quét dọn, phụ giúp chủ tiệm. Hành động đầy thiện cảm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn clip nhanh chóng đạt hơn 1,2 triệu lượt xem.

Đưa con đi cắt tóc, người phụ nữ bất ngờ dọn dẹp giúp chủ tiệm khiến anh bất ngờ (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Những hình ảnh được đăng tải gây chú ý trong bối cảnh chủ tiệm đang tất bật phục vụ khách, tiệm tóc ngổn ngang những tóc rối, dụng cụ làm việc. Người phụ nữ là khách tới tiệm nhanh nhẹn quét gom tóc vương vãi trên sàn, sắp xếp lại không gian tiệm gọn gàng. Câu chuyện nhận về nhiều phản hồi tích cực, với không ít ý kiến bày tỏ sự thích thú về không khí gần gũi, thân thiện giữa chủ tiệm và khách hàng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Công Tuấn (SN 2002, quê Quy Nhơn, Gia Lai), chủ tiệm tóc xuất hiện trong đoạn clip, cho hay sự việc diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Theo anh, người phụ nữ trong đoạn clip là khách quen, đã gắn bó với tiệm nhiều năm.

“Hôm đó chị ghé tiệm như thường lệ. Thấy tiệm đông khách nên chị tự xắn tay phụ dọn dẹp. Lúc đó tôi đang bận làm dịch vụ cho khách, ngước lên thì thấy chị đang hì hục quét dọn, thật sự rất bất ngờ”, anh Tuấn kể.

Anh cho biết bản thân cảm thấy áy náy khi để khách phải hỗ trợ công việc của mình.

“Tôi đã cố gắng thuyết phục, can ngăn, nhưng chị vẫn làm, còn vui vẻ, thoải mái. Vừa bất ngờ vừa xúc động khi xem lại camera về sự việc nên đăng clip lên mạng xã hội, thật sự cảm kích với chị khách đáng mến”, anh nói.

Anh kể thời điểm ghi lại đoạn clip là vào khoảng 14h, khi tiệm đang trong giờ cao điểm. Trước đó, anh đã tranh thủ dọn dẹp cửa tiệm nhưng chỉ trong thời gian ngắn, sàn lại đầy tóc vì khách ra vào liên tục.

“Lúc đó khách ra vào liên tục nên tôi chưa kịp dọn dẹp. Bình thường hễ rảnh tay là tôi quét ngay, vì không gian sạch sẽ thì khách mới cảm thấy thoải mái”, anh nói.

Theo anh Tuấn, đây không phải lần đầu anh gặp chuyện thế này nhưng vẫn luôn bất ngờ, cảm kích. Trước đây anh cũng được một số khách quen hoặc tài xế giao hàng chia sẻ, chủ động quét nhà, xếp khăn giúp anh.

“Có thể trong lúc chờ đợi, khách muốn làm gì đó cho đỡ buồn hoặc đơn giản là mọi người có thói quen gọn gàng, sạch sẽ, nhìn cảnh lộn xộn lại ngứa ngáy tay chân”, anh cười vui vẻ.

Về một số thông tin, bình luận cho rằng tiệm cố tình để tóc vương vãi trên sàn nhằm “xin vía” đông khách, anh Tuấn khẳng định suy đoán này không chính xác.

“Không có chuyện đó. Mỗi ngày tiệm phục vụ khoảng 10-20 khách là bình thường, cuối tuần còn đông hơn nên không có lý do gì tôi phải làm như vậy. Ngược lại, nếu không giữ được tiệm sạch sẽ, tôi còn có thể khiến khách bị khó chịu, không tiếp tục ủng hộ”, anh bộc bạch.

Theo anh Tuấn, đặc thù của nghề làm dịch vụ khiến thời gian nghỉ ngơi gần như không có.

“Có lúc bận quá, tôi không kịp dọn dẹp, cũng không có thời gian ngồi nghỉ. Nếu tiệm còn khách thì tôi phải tiếp tục làm vì để khách ngồi chờ thợ dọn dẹp chắc cũng không ai vui được”, anh giải thích.

Trong quá trình làm nghề, anh từng gặp nhiều tình huống khác nhau, từ những vị khách vui vẻ, thân thiện đến những trường hợp khó tính hoặc phát sinh tranh cãi. Tuy nhiên, theo anh, những trải nghiệm tiêu cực không nhiều.

“Ký ức với tôi phần lớn là những câu chuyện nhỏ mỗi ngày, không có gì quá đặc biệt nhưng đủ để cảm nhận sự thân thương, thấy gắn bó với nghề”, anh chiêm nghiệm.

Với anh Tuấn, yếu tố quan trọng nhất trong nghề dịch vụ không chỉ nằm ở tay nghề của thợ mà còn ở thái độ phục vụ. Sau 6 năm làm nghề, anh nhận thấy sự khéo léo trong cách ứng xử là yếu tố quyết định việc khách hàng có quay lại hay không.

“Làm nghề này thì phải biết cách cư xử. Khách có quay lại hay không là do cách mình đối xử với họ”, anh khẳng định.