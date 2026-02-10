Thợ tạo dáng lan chạy sô không hết việc, thu nhập tiền triệu mỗi ngày

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hoa lan tại Nghệ An trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dọc các tuyến đường lớn thuộc phường Vinh Phú, Vinh Hưng, các cửa hàng kinh doanh hoa lan liên tục nhập về số lượng lớn các chủng loại lan để đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân.

Lan hồ điệp tiếp tục là "ngôi vương" được người tiêu dùng ưa chuộng nhất nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và ý nghĩa phong thủy về tài lộc, sung túc. Giá mỗi chậu lan dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng cành, cách tạo dáng và chất liệu trưng bày.

Anh Dương Đăng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề kết hoa lan (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1993), chủ shop Hoa Cỏ May trên đường Lê Nin (thành phố Vinh cũ) cho biết năm nay gia đình chị đã nhập về hàng vạn cành lan hồ điệp từ các nhà vườn uy tín tại Đà Lạt. Nhiều khách quen, bao gồm các cơ quan, doanh nghiệp và khách sạn đã đặt hàng từ sớm.

"Lan hồ điệp có độ bền cao, chơi được lâu. Với 1-2 triệu đồng là người dân đã có thể sở hữu một chậu lan đẹp để chưng Tết", chị Trang chia sẻ.

Anh Lê Bình Linh (SN 1989), người đã gắn bó với nghề kinh doanh hoa lan hơn 6 năm cũng cho biết, dịp cận Tết là thời điểm bận rộn nhất trong năm khi lượng đơn hàng tăng mạnh, đặc biệt là các sản phẩm lan kết trên gỗ lụa hoặc chậu nghệ thuật.

Công đoạn kết hoa lan trên gỗ lụa yêu cầu sự tỉ mỉ và óc thẩm mỹ của người thợ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhu cầu thị trường tăng cao cũng kéo theo sự "vào mùa" của nghề kết hoa lan. Nhiều chủ shop phải đặt lịch thợ từ sớm, thậm chí thuê thợ từ các địa phương khác từ thành phố Huế để kịp tiến độ đơn hàng.

Anh Dương Đăng (SN 1989, trú thành phố Huế), với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề kết hoa lan cho biết, nhóm của anh thường xuyên "chạy sô" tại nhiều tỉnh, thành dịp giáp Tết. Có thời điểm, các thành viên phải làm việc xuyên đêm để kịp giao hàng cho khách.

"Tiền công thợ được tính theo cành và độ khó của sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, thợ lành nghề có thể thu về vài triệu đồng. Cả vụ Tết, mỗi người đạt thu nhập từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng", anh Đăng chia sẻ.

Những ngày cận Tết, thợ kết hoa lan có thu nhập tiền triệu mỗi ngày (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo anh Đăng, kết hoa lan đòi hỏi sự tỉ mỉ và óc thẩm mỹ cao. Ngay từ khâu chọn phôi gỗ, người thợ đã phải tính toán bố cục, phối màu, hướng cành sao cho hài hòa. Trong quá trình thao tác, thợ phải đặc biệt cẩn trọng để không làm tổn thương nụ, bông và bộ rễ của cây.

Dù công việc vất vả, áp lực lớn khi đơn hàng dồn dập, nhưng với những người gắn bó với nghề kết hoa lan, mùa Tết vẫn là thời điểm đáng mong chờ, khi tay nghề được trả công xứng đáng và mang lại nguồn thu nhập ổn định.