Ớt nhuộm đỏ bên đường, nông dân "ngậm đắng nuốt cay"

Từ đầu tháng 4, người dân mang hàng chục tấn ớt tươi phơi trên vỉa hè tuyến đường Trường Sa (đoạn qua xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi). Lượng ớt quá nhiều khiến một đoạn đường dài 3-4km được nhuộm đỏ.

Sáng sớm, ông Nguyễn Anh Tuấn (62 tuổi, xã An Phú) vác bao ớt nặng trĩu lên vỉa hè đường Trường Sa để phơi. Ớt vừa thu hoạch còn tươi rói được đổ tràn ra vỉa hè. Xong công việc, ông Tuấn nhìn quanh rồi thở dài: “Năm nào mà ớt rớt giá mạnh là tuyến đường này lại bị nhuộm đỏ”.

Ớt được phơi trên đường Trường Sa, đoạn qua xã An Phú của tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Ruộng ớt rộng 1 sào (500m2) của ông Tuấn đang chín rộ nên phải thuê thêm 2 người giúp thu hoạch. Ông Tuấn nhẩm tính cả ruộng có thể thu được 700-800kg ớt tươi. Thương lái đang mua ớt với giá 6.000 đồng/kg, tính ra người nông dân phải chịu lỗ.

“Giá phân, thuốc, giống đều tăng nên chi phí sản xuất cho mỗi sào khoảng 5 triệu đồng, đó là chưa tính công của 2 vợ chồng. Đến lúc thu hoạch phải mất khoảng 1 triệu đồng nữa để thuê người hái. Trong khi đó bán hết ớt cũng chỉ được khoảng 5 triệu đồng, chưa đủ bù chi phí đã bỏ ra”, ông Tuấn nói.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Bảy (xã An Phú) ra đồng từ lúc trời vừa sáng để thu hoạch ớt. Bà Bảy có ruộng ớt 1,5 sào đang chín rộ, tuy vậy bà không thuê người hái.

“Giá ớt có 6.000-7.000 đồng/kg, trong khi công thuê một người hái là 200.000-250.000 mỗi ngày. Nếu thuê thêm người hái thì tiền bán ớt không đủ trả công”, bà Bảy nói.

Người dân đang thu hoạch ớt (Ảnh: Quốc Triều).

Đầu năm 2025, giá ớt ở mức 60.000-70.000 đồng/kg còn bây giờ giá chỉ bằng 1/10. Giá giảm mạnh nên một số hộ dân bỏ ớt chín đầy đồng mà không thu hoạch.

Bà Bảy nhẩm tính, giá ớt phải ở mức 15.000 đồng/kg người dân mới có lời. Trong khi đó giá năm nay giảm từ 12.000 đồng/kg xuống 6.000-7.000 đồng/kg và còn tiếp tục giảm khiến người nông dân lỗ nặng. “Nếu giá tiếp tục xuống thì nhiều người sẽ không thu hoạch mà phá bỏ ruộng ớt luôn”, bà Bảy nói.

Bà Lê Thảo Vi, thương lái thu mua ớt cho biết phần lớn ớt được thu mua xuất khẩu sang nhiều nước. Nếu nhu cầu của các thị trường này tăng cao giá ớt cũng tăng theo và ngược lại.

Ớt được phơi khô chờ tăng giá để bán (Ảnh: Quốc Triều).

“Việc xuất khẩu ớt tươi đang gặp khó nên chúng tôi phải phơi khô, đợi thị trường ổn định trở lại mới bán”, bà Vi chia sẻ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, vụ Đông - Xuân năm nay người dân trồng khoảng 1.000ha. Ớt được trồng manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn.

Giá ớt cũng như nhiều loại nông sản khác phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của thị trường nước ngoài. Khi nhu cầu của các nước này tăng thì giá cả sẽ tăng. Lúc này, các thương lái nâng giá để có thể mua được nhiều nông sản trong một thời gian ngắn nhằm xuất khẩu. Ngược lại, khi nhu cầu của thị trường nước ngoài giảm, thương lái dừng thu mua sẽ làm nông sản ùn ứ, giảm giá mạnh.