“Giải cứu” chủ nhà bị kẹt bên ngoài, thợ mở khóa định bỏ về vì một câu nói

Mở khóa trong tích tắc, khách tranh cãi tiền công

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống xử lý sự cố “dở khóc dở cười” trong lúc hành nghề của thợ sửa khóa đã khiến cư dân mạng xôn xao. Video nhanh chóng thu hút gần nửa triệu lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận về chi phí dịch vụ và tính chất công việc của người thợ.

Thợ xử lý cửa bị khóa bên trong chưa đầy 1 phút (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Linh (SN 1997, ngụ tại TP Cần Thơ), thợ sửa khóa trong đoạn clip nói trên, sự việc bắt nguồn từ việc con trai của chủ nhà ra ngoài nhưng quên mang theo điều khiển, trong khi cửa cuốn tự động đã được khóa từ bên trong. Sự bất cẩn này khiến cả gia đình rơi vào tình huống mắc kẹt bên ngoài, không thể vào nhà.

Ban đầu, chủ nhà tự tìm cách xử lý bằng việc leo lên ban công tầng 1, dự định tháo ô kính để thò tay vào mở khóa từ phía trong. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử không thành công, người thân đã quyết định liên hệ thợ khóa đến hỗ trợ.

Khi có mặt tại hiện trường, anh Linh tiến hành kiểm tra và nhận định không thể mở cửa từ phía dưới, buộc phải tiếp cận từ trên cao.

Để thực hiện, anh Linh phải leo từ mặt đất lên ban công để tiếp cận vị trí ổ khóa ở tầng 1 với độ cao hơn 4m. Trước khi bắt đầu công việc, anh báo giá dịch vụ là 150.000 đồng.

Tuy nhiên, chủ nhà cho rằng mức giá này chưa hợp lý, không xứng đáng với công sức của anh và tranh cãi rằng phương án tự xử lý bằng cách cắt ô kính sẽ đỡ tốn tiền hơn.

Trước ý kiến này, người thợ không khỏi bức xúc, đặc biệt khi công việc anh đang thực hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Nếu chú chọn cách đó thì con xin phép đi về, không làm nữa”, anh Linh thuật lại cuộc trao đổi với vị khách.

Sau khi cân nhắc, chủ nhà nhận thấy phương án tự thực hiện không khả thi nên đồng ý để anh tiếp tục. Khi đã tiếp cận đúng vị trí, anh Linh mất chưa đầy 1 phút là mở cửa thành công, không để lại bất kỳ vết xước nào, khiến vị khách bất ngờ.

Dù bức xúc trước thái độ của khách hàng, anh Linh vẫn bình tĩnh xử lý vấn đề bởi đây không phải lần đầu anh gặp tình huống tương tự.

Hơn 10 năm theo nghề và những góc khuất ít người biết

Theo anh Linh, việc mở khóa diễn ra chưa đầy 1 phút đã khiến nhiều người lầm tưởng đây là công việc đơn giản. Thực tế, đó là cả quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm lâu dài.

Anh cho biết để có thể làm được điều đó, anh đã phải dành hơn một năm học nghề và rèn luyện liên tục. Đến nay, anh đã có khoảng 12 năm gắn bó với công việc này. Trong suốt quá trình làm nghề, anh vẫn không ngừng trau dồi kỹ năng, từ kỹ thuật chuyên môn đến cách xử lý tình huống và giao tiếp với khách hàng.

Anh Linh được ba vợ truyền nghề, mất hơn 1 năm để trở thành thợ chuyên nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, người thợ không chỉ cần mở khóa nhanh mà còn phải đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro và giữ được sự chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Thực tế công việc cũng đặt ra không ít áp lực. Anh thường xuyên gặp tình huống khách hàng mặc cả hoặc nghi ngờ mức phí, đặc biệt khi thấy thao tác được thực hiện quá nhanh. Thậm chí, có trường hợp sau khi hoàn thành, khách không muốn thanh toán vì cho rằng công việc quá dễ dàng.

Trong những tình huống này, anh thường chọn cách rời đi mà không nhận tiền, thay vì tranh cãi. Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên hiện trạng cửa đã được mở, không gây khó dễ cho khách hàng.

Ở chiều ngược lại, anh cũng gặp nhiều khách hàng thiện chí, sẵn sàng trả thêm chi phí khi thấy công việc vất vả hoặc tiềm ẩn nguy hiểm. Theo anh, mức giá dịch vụ còn phụ thuộc vào từng khu vực. Tại nơi anh sinh sống, thu nhập người dân không cao nên giá dịch vụ thường được điều chỉnh ở mức “mềm” hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc mở khóa thông thường, công việc của anh còn gắn với nhiều tình huống khẩn cấp. Anh từng tham gia hỗ trợ mở cửa để giải cứu trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong nhà, trong xe hoặc nhà vệ sinh.

Theo anh Linh, cái khó trong nghề thợ sửa khóa là tránh để bản thân thực hiện hoặc bị lợi dụng làm chuyện trái với quy định pháp luật, đạo đức xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, anh từng được gọi đến mở cửa một phòng trọ để cứu người đang cố tự sát bằng thuốc ngủ ở bên trong. Nhờ tay nghề giỏi, anh đã kịp thời giúp nạn nhân vượt qua nguy hiểm.

Từ những trải nghiệm đó, anh Linh cho rằng yếu tố quan trọng nhất của nghề không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở đạo đức nghề nghiệp.

“Cái khó nhất là cái tâm của mình, làm nghề phải ngay thẳng”, anh chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh người thợ khi vào nghề thường “thề độc” rằng không được sử dụng tay nghề vào mục đích trái pháp luật. Lời "thề độc" mà nhiều thợ sửa khóa nhắc tới chính là để hù họa những ai mới vào nghề.

Hiện mỗi ngày anh xử lý trung bình 7-8 trường hợp, có ngày cao điểm lên tới 30 ca. Công việc đòi hỏi phải di chuyển liên tục, thậm chí có những chuyến đi xa khoảng 100km sang tỉnh khác.

Dù đối mặt với không ít áp lực và hiểu lầm, anh Linh vẫn lựa chọn gắn bó với nghề, bởi niềm vui lớn nhất là được giúp đỡ người khác trong những tình huống khó khăn, đồng thời kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.