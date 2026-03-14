Trả công cao, nông dân vẫn "đỏ mắt" tìm người hái tiêu

Mùa thu hoạch hồ tiêu tại Đắk Lắk đang diễn ra trong bối cảnh khan hiếm lao động, nhiều hộ nông dân rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi vườn tiêu chín rộ nhưng khó tìm lao động thu hái, nguy cơ thất thoát lớn.

Đã gần một tuần nay, ông Võ Văn Vỹ (45 tuổi, xã Ea Ktur, Đắk Lắk) ráo riết tìm kiếm nhân công cho 1ha hồ tiêu đang chín đỏ. "Nếu không hái kịp thời, quả sẽ rụng đầy gốc, còn ảnh hưởng đến chất lượng mùa vụ tới", ông Vỹ lo lắng. Dù đã nhờ người quen và liên hệ các thôn, buôn lân cận, việc tìm người vẫn chưa có kết quả.

Hồ tiêu đang vào mùa thu hoạch nhưng khan hiếm lao động thu hái (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Giờ các lao động trẻ tại địa phương đa phần đến các thành phố lớn để tìm việc làm, do đó, cứ vào mùa thu hoạch tiêu bà con nông dân đều rất khó khăn để tìm được người hái", ông Vỹ chia sẻ.

Mức tiền công 350.000 đồng/ngày, thậm chí 400.000 đồng/ngày nếu tăng ca, vẫn không đủ sức hấp dẫn để giữ chân lao động.

Tại khu chợ ngã ba cây Gòn (giáp ranh xã Ea Ktur và Dray Bhăng), không khí tấp nập từ sáng sớm khi nhiều lao động tập trung chờ chủ vườn đến thuê. Tuy nhiên, nguồn cung lao động vẫn "không đủ cầu".

Nhiều khu rẫy, tiêu chín đỏ và rụng khi không có người thu hoạch (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi, xã Ea Ktur) đến chợ từ 6h30 nhưng chỉ thuê được một người hái tiêu. "Hầu hết mọi người đều đã có chủ thuê từ trước. Họ hẹn đợi đến khi làm xong vườn khác thì mới tới lượt. Sợ tiêu rụng, tôi với chồng cũng phải trèo cây mà hái dần", bà Hạnh chia sẻ.

Chị Vân Anh (42 tuổi, xã Hòa Sơn), với 7 năm kinh nghiệm hái tiêu cho biết đây là công việc có thu nhập khá nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. "Phải trèo lên cao 2-5m để thu hái. Nếu thời tiết có gió lớn hoặc mưa sẽ rất nguy hiểm, người lao động có thể bị té ngã bất cứ lúc nào. Người nào khéo léo, không sợ độ cao mới chọn công việc hái tiêu thuê", chị Vân Anh bày tỏ.

Thực tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mỗi năm tiếp nhận hàng chục trường hợp bệnh nhân bị thương do tai nạn khi thu hái hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Không ít người dân bị chấn thương do tai nạn khi trèo thang hái tiêu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết nhiều bệnh nhân nhập viện với chấn thương sọ não, thương tích cột sống, gãy tay hoặc chân.

"Có nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo, không mua bảo hiểm y tế, chi phí mỗi ca điều trị cả chục triệu đồng là gánh nặng cho gia đình. Do đó, khi thu hái tiêu bà con cần phải kiểm tra kỹ cây thang trước khi trèo lên và cần có đồ bảo hộ đầy đủ", bác sĩ Đồng khuyến cáo.