Cặp nhung nai nặng gần 17kg được bán hơn 125 triệu đồng

Ngày 11/3, anh Nguyễn Cảnh Sinh (SN 1994, trú xóm 13, Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn, Nghệ An) đã cắt và bán thành công một cặp nhung nai có trọng lượng lên tới 16,69kg cho một khách hàng tại Hà Tĩnh với mức giá hơn 125 triệu đồng.

Theo anh Sinh, con nai đặc biệt này được anh mua từ một hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk cách đây 2 năm với giá gần 350 triệu đồng, khi đó con vật khoảng 7 tuổi.

Con nai 9 năm tuổi của anh Nguyễn Cảnh Sinh cho cặp nhung nặng gần 17kg (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau thời gian chăm sóc, con nai nay đã bước sang tuổi thứ 9 và cho ra cặp nhung có kích thước "khủng", với hình dáng độc đáo giống hoa mào gà. Đây cũng là lần cắt nhung có trọng lượng lớn nhất kể từ khi anh Sinh bắt đầu nuôi con nai này.

Anh Sinh chia sẻ: "Con nai này đã cắt lộc 9 lần. Tuy nhiên, lần này cặp nhung đạt trọng lượng lớn nhất, gần 17kg. Nhiều người trong nghề đánh giá đây là cặp nhung rất hiếm gặp".

Thông tin về cặp nhung "khủng" nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Nhiều người từ các tỉnh như Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Nội... đã tìm đến tận nơi để tận mắt chứng kiến.

Một trong hai nhánh nhung nai nặng 9,16kg sau khi cắt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Để đảm bảo an toàn cho con vật, người thực hiện, gia đình anh Sinh đã phải sử dụng thuốc mê và huy động nhiều người hỗ trợ trong quá trình cắt nhung. Sau khi cắt, cặp nhung được bảo quản, chuyển giao cho khách hàng đã đặt mua từ trước.

Anh Sinh cho biết, anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nuôi, thu mua hươu, nai giống. Trang trại của anh đang duy trì đàn hươu, nai hơn 100 con, chủ yếu để khai thác nhung và cung cấp con giống cho thị trường.

Cặp nhung nai nặng gần 17kg của anh Nguyễn Cảnh Sinh vừa được bán với giá hơn 125 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Trang trại hiện tạo việc làm thường xuyên cho 2-3 lao động địa phương, với mức thu nhập khoảng 7-10 triệu đồng mỗi tháng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đầu tư phát triển đàn nai, hươu theo hướng bài bản để khai thác nhung phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh", anh Sinh khẳng định.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ UBND xã Quỳnh Văn xác nhận việc xuất hiện cặp nhung nai nặng gần 17kg là trường hợp hiếm gặp ở địa phương. Vị cán bộ này cũng cho biết những năm gần đây, một số hộ dân tại địa phương đã mạnh dạn đầu tư nuôi hươu, nai lấy nhung, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.