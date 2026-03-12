Kỹ sư xây dựng bỏ lương nghìn USD về quê trồng rau sạch

Tại vùng bãi ven sông Lam, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An, một trang trại nhà màng hiện đại đang trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý. Bên trong những dãy nhà lưới kiên cố, các loại rau quả như ớt chuông, ớt ngọt, dưa chuột bao tử, cà chua... phát triển xanh tốt, trĩu quả.

Chủ nhân của trang trại là anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1992). “Tôi từng làm kỹ sư xây dựng cho một công ty nước ngoài với mức lương hơn 1.000 USD/tháng, khá ổn định. Nhưng sau nhiều năm xa quê, tôi luôn nghĩ đến việc trở về quê hương để làm một việc gì đó lâu dài và bền vững hơn”.

Trang trại rau quả sạch của anh Đạt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Quyết định từ bỏ công việc lương cao để về quê làm nông nghiệp của anh Đạt ban đầu vấp phải nhiều ý kiến. Nhiều người thân, bạn bè cho rằng đây là một bước đi mạo hiểm.

“Khi tôi nói sẽ nghỉ việc để về quê làm nông nghiệp, nhiều người trong gia đình phản đối vì nghĩ rằng bỏ công việc ổn định để làm nông là rất rủi ro. Nhưng tôi tin rằng nếu làm bài bản, áp dụng công nghệ thì nông nghiệp vẫn có thể mang lại hiệu quả kinh tế tốt”, anh Đạt khẳng định.

Sau khi về quê, anh Đạt khảo sát nhiều khu vực đất bãi ven sông Lam. Nhận thấy nơi đây có nguồn đất phù sa màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, anh quyết định thuê 1ha để xây dựng trang trại. Phần lớn diện tích được anh đầu tư dựng nhà màng với quy mô khoảng 5.000m2.

Bên trong nhà màng, anh Đạt chia thành nhiều phân khu để trồng từng loại cây. Các loại rau quả được lựa chọn đều phù hợp với điều kiện khí hậu và có giá trị kinh tế khá cao. Mùa này, trang trại đang trồng nhiều loại cây như ớt chuông, ớt ngọt, dưa chuột bao tử và cà chua.

Anh Đạt giới thiệu trang trại rau quả sạch với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và xã Hưng Nguyên Nam (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Trung bình mỗi cây ớt có thể cho khoảng 2kg quả sau khi trồng 4-5 tháng. Nhờ được chăm sóc trong môi trường nhà màng và sử dụng hệ thống tưới, bón phân hợp lý nên cây phát triển tốt, mẫu mã quả đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng”, anh Đạt cho biết.

Theo anh Đạt, các loại rau quả tại trang trại được sản xuất theo hướng an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất. Nhờ vậy, nhiều khách hàng tin tưởng và thường xuyên đặt mua. “Có nhiều khách quen đặt hàng từ trước. Khi đến kỳ thu hoạch thì gần như bán hết ngay tại vườn”, anh Đạt chia sẻ.

Hiện nay, ớt ngọt Palermo tại trang trại được bán với giá 80.000-90.000 đồng/kg, ớt chuông 65.000-75.000 đồng/kg tùy thời điểm. Dưa chuột bao tử hiện được bán tại vườn với giá 15.000-20.000 đồng/kg, cao điểm mùa hè giá 30.000-35.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, khu vực trồng cà chua cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. “Cà chua dự kiến sẽ được bán với giá 30.000-40.000 đồng/kg. Nếu sản xuất ổn định thì đây cũng là loại cây mang lại nguồn thu khá tốt”, anh Đạt cho biết.

Anh Đạt bên những luống cà chua chín đỏ trong trang trại rau quả sạch (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngoài diện tích nhà màng, anh Đạt còn tận dụng phần đất còn lại để trồng thêm các loại cây ăn quả theo mùa. Việc đa dạng cây trồng giúp trang trại giảm rủi ro và duy trì nguồn thu quanh năm. Mục tiêu lâu dài của anh còn hướng đến xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm.

“Tôi muốn phát triển trang trại thành một không gian nông nghiệp xanh, nơi mọi người có thể tham quan, trực tiếp hái nông sản. Điều này vừa giúp quảng bá sản phẩm vừa tạo thêm nguồn thu cho trang trại”, anh Đạt chia sẻ.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết đây là một trong những mô hình nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu tại địa phương. Việc đầu tư sản xuất theo hướng hiện đại không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển mới cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

“Chính quyền địa phương luôn khuyến khích các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như của anh Đạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để mô hình này phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Đức cho biết.