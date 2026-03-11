Chi hàng chục triệu đồng để nhờ người “nuôi” gốc mai quý

Sau Tết Nguyên đán, các nhà vườn kinh doanh cây cảnh tại Đà Nẵng đang đối mặt với tình trạng "quá tải" khi lượng khách gửi mai chăm sóc tăng đột biến. Nhiều cơ sở chỉ dám nhận thêm chậu nhỏ hoặc khách quen do không còn chỗ chứa.

Ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Chơn, Hoàng Thị Loan (phường Liên Chiểu), nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh cây cảnh, lượng mai gửi chăm sóc rất nhiều.

Việc cắt tỉa đúng kỹ thuật giúp cây sinh trưởng tốt hơn (Ảnh: Huyền My).

Ông Lê Trọng Đức, chủ một vườn cây cảnh trên đường Nguyễn Chơn, cho biết việc chăm sóc mai sau Tết là công đoạn then chốt, quyết định khả năng ra hoa của cây vào năm sau.

"Nghề chăm mai phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nắng ấm giúp cây phục hồi nhanh, nhưng mưa kéo dài sẽ khiến quá trình chăm sóc vất vả hơn. Chúng tôi phải tách riêng khu vực trồng mai để tiện theo dõi và tránh lây lan sâu bệnh", ông Đức chia sẻ thêm.

Mức giá dịch vụ chăm sóc mai được các nhà vườn phân chia dựa trên kích thước và độ phức tạp của từng cây. Đối với mai nhỏ cao khoảng 1m, chi phí 1-1,5 triệu đồng/năm. Mức giá này bao gồm trọn gói các công đoạn như cắt tỉa cành, tạo dáng, thay đất, bón phân định kỳ và xử lý sâu bệnh.

Đối với những gốc mai “khủng”, chi phí chăm sóc lên tới cả chục triệu đồng (Ảnh: Huyền My).

Đặc biệt, đối với những gốc mai "khủng", có giá trị lớn, tuổi đời cao và được tạo dáng đặc biệt, chi phí chăm sóc có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi năm. Quy trình phục hồi những gốc mai này đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và sự tỉ mỉ cao.

Ông Nguyễn Công Vũ (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), một người chơi mai lâu năm cho biết việc gửi mai cho nhà vườn chăm sóc là giải pháp "bảo hiểm" an toàn nhất cho những gốc mai quý giá của gia đình.

"Năm nào tôi cũng gửi mai trở lại vườn ngay từ mùng 10 tháng Giêng. Tự chăm ở nhà rất mất thời gian, tôi lại không có kinh nghiệm cắt tỉa rễ hay pha chế phân bón, lỡ tay một chút là cây dễ bị suy kiệt, nhiễm bệnh. Giao cho nhà vườn chăm sóc tôi thấy yên tâm hơn", ông Vũ chia sẻ.

Huyền My