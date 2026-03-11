Trúng số 16 tỷ đồng, nam nhân viên ở Tây Ninh tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Sáng 11/3, toàn bộ nhân viên tại quán sườn muối ớt 135 (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa hết xôn xao về sự việc nhiều đồng nghiệp trúng xổ số xảy ra vào chiều hôm trước.

Chủ quán cho biết từ hôm qua đến nay, câu chuyện trúng số vẫn là chủ đề được các nhân viên bàn tán liên tục. Chị nói nửa đùa nửa thật rằng vì quá vui và bất ngờ trước sự việc hiếm gặp, nhiều người trong quán có phần mất tập trung vào công việc.

“Khách đến quán nhìn thấy cảnh đó cũng bất ngờ, liên tục hỏi han. Ai cũng mừng cho các nhân viên tại quán”, chị Oanh kể.

Trúng số, nam nhân viên "chia lộc" cho đồng nghiệp (Ảnh: NVCC).

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh nam nhân viên mặc đồng phục của quán, cầm xấp tiền mặt phát cho từng đồng nghiệp đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Oanh - chủ quán - cho biết quán của chị vừa có 4 nhân viên cùng trúng xổ số với tổng giá trị giải thưởng hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, anh Phát (quê tại Hậu Giang), nhân viên phục vụ của quán, là người trúng nhiều nhất.

Theo chị Oanh, khoảng 14h ngày 10/3, anh Phát mua nhiều tờ vé số từ một người phụ nữ bán dạo đi ngang qua quán. Sau đó, anh giữ lại một phần và tặng một số tờ cho các đồng nghiệp trong quán.

Đến chiều cùng ngày, khi mọi người cùng nhau dò vé số ngay tại quán, tất cả đều vỡ òa khi phát hiện nhiều tờ trúng thưởng. Riêng anh Phát trúng 9 tờ giải đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng, cùng 6 tờ giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng.

"Lúc đó, ai nấy đều bất ngờ, tay chân bủn rủn vì không ngờ chuyện hy hữu này lại xảy ra ngay trước mắt", chị Oanh nhớ lại.

9 tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày 10/3 của XSKT Bến Tre (Ảnh: NVCC).

Ngoài anh Phát, một tổ trưởng trong quán trúng 100 triệu đồng, một tổ trưởng khác trúng 2 tỷ đồng. Do có mối quan hệ thân thiết, cả hai quyết định gộp tiền thưởng rồi chia đôi. Bên cạnh đó, một nhân viên tiếp thực cũng trúng một tờ giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.

Chị Oanh cho hay chồng chị là người trực tiếp đưa anh Phát đi làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận của nam nhân viên còn khoảng 16 tỷ đồng.

Những tờ vé số trúng giải an ủi ngày 10/3 của XSKT Bến Tre (Ảnh: NVCC).

Ngay sau khi lĩnh tiền, anh Phát quyết định chia cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại quán mỗi người 10 triệu đồng (khoảng 40 người). Riêng những người thân thiết hoặc làm cùng tổ được tặng hàng chục triệu đồng. Người bán vé số cho anh cũng được anh Phát gửi tặng 100 triệu đồng. Vợ chồng chị Oanh cũng được nam nhân viên "chia lộc" như một cách chia sẻ may mắn.

Theo chủ quán, anh Phát là nhân viên làm việc lâu năm tại quán. Tuy nhiên, vì lý do riêng, anh từng nghỉ việc một thời gian và mới quay lại làm được khoảng nửa tháng. Sau khi trúng số, nam nhân viên đã xin nghỉ việc ngay để về quê thực hiện những dự định cá nhân.

“Thấy các em trong quán trúng được số tiền lớn, chúng tôi rất vui. Hoàn cảnh của các em không quá khó khăn, nhưng số tiền này chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của các em tốt hơn.

Thời gian qua, anh em trong quán làm việc rất thân thiết, coi nhau như gia đình. Vì vậy khi trúng số, việc các nhân viên "chia lộc" cho nhau cũng là điều dễ hiểu. Tôi hy vọng từ lần trúng thưởng này, các bạn sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn”, chị Oanh chia sẻ.