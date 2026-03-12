Quyết định mạo hiểm của người đàn ông mang lại nguồn thu 300 triệu đồng/năm

Ông Lê Bá Lưu (62 tuổi, tổ dân phố Cẩm Tú, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã biến 5 sào ruộng hoang thành một trang trại gia cầm hiệu quả, mang lại lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Năm 1988, sau khi xuất ngũ, ông Lưu trở về quê và tiếp nối nghề chăn nuôi vịt đẻ của gia đình. Sau nhiều năm chăn nuôi nhỏ lẻ, đến năm 2005, ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất.

Ông Lưu có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gia cầm kết hợp với ấp trứng (Ảnh: Hạnh Linh).

"Ngày ấy, cánh đồng sát nhà tôi sình lầy, người dân không thể canh tác, đành để cho cỏ mọc. Tôi ngỏ ý đổi 4,5 sào ruộng của gia đình ở nơi khác để lấy 5 sào ruộng hoang gần nhà và được họ đồng ý", ông Lưu chia sẻ.

Quyết định này của ông Lưu từng bị nhiều người trong thôn cho là "khùng" khi đổi ruộng màu mỡ lấy đất hoang. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định với mong muốn biến vùng đất bỏ hoang thành khu chăn nuôi tập trung.

Những ngày đầu, khu ruộng toàn cỏ dại, sình lầy, chưa có lối ra vào. Ông phải thuê máy múc cải tạo mặt bằng, đắp bờ và xây dựng hệ thống chuồng trại, từng bước phát triển đàn gia cầm.

Với kinh nghiệm chăn nuôi, các lứa vịt của gia đình ông Lưu sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Tích lũy được vốn, ông mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống lò ấp trứng.

"Trứng của đàn gia cầm trong trang trại, sau khi đưa vào lò ấp, tỷ lệ nở đạt mức ổn định. Việc kết hợp chăn nuôi với ấp nở giúp giảm chi phí mua giống từ bên ngoài, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ đó, mô hình chăn nuôi của gia đình tôi từng bước khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi thương phẩm đơn thuần", ông Lưu tiết lộ.

Khu chăn nuôi rộng 5 sào của gia đình ông Lưu đang nuôi hơn 1.500 con gồm vịt, ngan, gà (Ảnh: Hạnh Linh).

Gần 40 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, ông Lưu cho rằng, việc nuôi gia cầm đẻ kết hợp với ấp trứng đòi hỏi vốn đầu tư tương đối lớn, từ con giống, chuồng trại đến thức ăn, thuốc phòng bệnh. Trong đó, khó nhất là khâu lựa chọn đầu vào và kiểm soát dịch bệnh.

Ông Lưu nhấn mạnh: "Người nuôi cần chọn con giống khỏe, sử dụng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng để vật nuôi phát triển tốt, cho năng suất trứng cao. Chủ trang trại phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra đàn gia cầm, kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu bất thường".

Nhờ mô hình kinh tế này, gia đình ông Lưu có nguồn thu nhập ổn định, đủ điều kiện nuôi các con ăn học. Trang trại chăn nuôi cũng tạo việc làm cho 2 lao động địa phương với mức lương 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn, đánh giá cao mô hình nuôi gia cầm đẻ kết hợp ấp trứng của ông Lê Bá Lưu. Theo bà Hương, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của người dân địa phương.

Những quả trứng đạt chất lượng sẽ cho vào lò ấp (Ảnh: Hạnh Linh).

"Mô hình được triển khai khoa học, đàn vật nuôi phát triển ổn định. Việc kết hợp chăn nuôi với ấp trứng giúp chủ động nguồn con giống, giảm chi phí, tăng giá trị sản phẩm, thu nhập cho hộ chăn nuôi", bà Hương đánh giá.

Theo bà Hương, mô hình của gia đình ông Lưu không chỉ góp phần giải quyết việc làm, phát huy hiệu quả quỹ đất mà còn có tính bền vững, dễ áp dụng và có khả năng nhân rộng trong hội viên nông dân.

"Từ thực tế đó, Hội đang tích cực tuyên truyền, khuyến khích hội viên học tập, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật để các hộ dân mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng hiệu quả, ổn định sinh kế", bà Hương nhấn mạnh.