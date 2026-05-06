Nhân viên làm 490 năm, thu nhập mới bằng tiền lương 1 năm của sếp

Theo phân tích mới công bố ngày 1/5 của International Trade Union Confederation (ITUC - Liên đoàn Tổng công đoàn Quốc tế) và Oxfam International (tổ chức toàn cầu đấu tranh chống bất bình đẳng để chấm dứt nghèo đói và bất công), trong năm 2025, lương của các CEO tại các tập đoàn lớn nhất thế giới tăng nhanh gấp 20 lần so với người lao động trên toàn cầu.

Elon Musk, CEO của Tesla (Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images).

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu công khai của 1.500 doanh nghiệp trả lương cao nhất tại 33 quốc gia trong năm 2025.

Cụ thể, trong giai đoạn 2019-2025, tiền lương thực tế của người lao động đã giảm 12% do tác động của lạm phát, tương đương với việc họ phải làm việc "không công" khoảng 108 ngày. Ngược lại, thu nhập thực tế của CEO lại tăng tới 54% trong cùng kỳ.

Chỉ riêng năm 2025, các CEO của những tập đoàn lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thu nhập thực tế 11%, trong khi mức tăng của người lao động toàn cầu chỉ đạt 0,5%. Trung bình, mỗi CEO thuộc nhóm này nhận khoảng 8,4 triệu USD tiền lương và thưởng trong năm qua, tăng từ 7,6 triệu USD năm 2024.

Oxfam International cho rằng theo tính toán, một người lao động trung bình sẽ mất tới 490 năm để kiếm được số tiền tương đương.

Báo cáo cũng cho thấy xu hướng trả lương “khủng” cho lãnh đạo cấp cao vẫn tiếp diễn. Ít nhất 4 tập đoàn đã chi trả hơn 100 triệu USD cho CEO của mình trong năm 2025. Tổng thu nhập của 10 CEO được trả lương cao nhất vượt mốc 1 tỷ USD.

Không chỉ CEO, tầng lớp siêu giàu cũng ghi nhận mức thu nhập vượt trội từ các khoản đầu tư. Phân tích của ITUC và Oxfam International cho thấy gần 1.000 tỷ phú đã nhận tổng cộng 79 tỷ USD cổ tức trong năm 2025, tương đương khoảng 2.500 USD mỗi giây.

Trung bình, một tỷ phú có thể kiếm được nhiều hơn thu nhập cả năm của một người lao động chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ.

Khoảng cách thu nhập cũng thể hiện rõ qua yếu tố giới. Tại các doanh nghiệp được khảo sát, chênh lệch lương giữa nam và nữ ở mức trung bình 16%, đồng nghĩa với việc lao động nữ gần như “làm không công” từ ngày 4/11 mỗi năm.

Theo các chuyên gia, khoảng cách ngày càng lớn giữa thu nhập của CEO và người lao động phản ánh xu hướng dài hạn, trong đó lợi ích kinh tế ngày càng tập trung vào nhóm lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông.

Ngoài ra, trong năm 2024, Oxfam International đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc về các vi phạm nhân quyền có hệ thống của Amazon và Walmart, cho rằng sức mạnh kinh tế của các tập đoàn này đã cản trở nỗ lực thành lập công đoàn và thương lượng tập thể của người lao động.

“Tình trạng này cho thấy một vòng xoáy tiêu cực, khi các tập đoàn lớn làm suy yếu quyền lao động, trong khi các CEO và cổ đông chiếm đoạt phần lớn giá trị do năng suất tạo ra”, ông Luc Triangle, Tổng Thư ký ITUC, nhận định.

Theo báo cáo, trong năm 2026, tổng tài sản của các tỷ phú đã đạt mức cao kỷ lục, tăng thêm khoảng 4.000 tỷ USD chỉ sau 12 tháng. Đáng chú ý, khối tài sản này hiện lớn hơn tổng tài sản của 4,1 tỷ người nghèo nhất thế giới tới 1.500 tỷ USD. Số lượng tỷ phú cũng tăng thêm 400 người, trong đó có 45 người giàu lên nhờ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trước thực trạng này, ITUC và Oxfam International kêu gọi Chính phủ cần sớm hành động, bao gồm áp trần lương CEO, cải cách hệ thống thuế theo hướng công bằng hơn và bảo đảm mức lương tối thiểu theo kịp lạm phát. Đồng thời, các cơ quan cần bảo vệ quyền của người lao động trong việc tổ chức công đoàn, đình công và thương lượng tập thể.

Ông Amitabh Behar, Giám đốc điều hành Oxfam International, nhấn mạnh rằng những giải pháp này không chỉ giúp phân phối lại thu nhập mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế công bằng hơn, nơi thành quả lao động được chia sẻ hợp lý và các nhóm quyền lực phải chịu trách nhiệm trước xã hội.