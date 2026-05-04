Người nuôi cá lồng trên sông Lam điêu đứng vì cá chết hàng loạt

Ghi nhận tại khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam, cảnh tượng cá chết hàng loạt khiến nhiều hộ dân không khỏi xót xa. Tại bè cá của ông Trần Văn Tưởng, trú xã Anh Sơn, hàng trăm con cá trắm có kích thước lớn nổi trắng trên mặt nước, nằm la liệt trong các lồng nuôi.

Ông Tưởng cho biết lứa cá này được gia đình chăm sóc suốt 3 năm, với khoảng 350 con, chủ yếu là cá trắm chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.

Ông Tưởng bên bè cá chết hàng loạt, thiệt hại nặng (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Sáng ra tôi cho cá ăn thì thấy cá nhỏ có biểu hiện lội yếu, sau đó cá lớn cũng chết dần. Chỉ trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ cá trong lồng chết sạch, coi như mất trắng công sức 3 năm”, ông Tưởng nói.

Tại bè cá gần đó, ông Nguyễn Văn Loan, trú cùng xã cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi hơn 200 con cá trắm ốc của gia đình bất ngờ chết hàng loạt.

“Sáng sớm tôi ra cho cá ăn rồi về nhà, một lúc sau vợ tôi ra kiểm tra thấy cá nổi trắng mặt nước. Không chỉ bè nhà tôi mà nhiều bè xung quanh cũng xảy ra tình trạng tương tự”, ông Loan cho hay, đồng thời mong muốn chính quyền hỗ trợ để vượt qua khó khăn.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột.

Ông Loan nâng con cá trắm chết, xót xa trước thiệt hại (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Tưởng cho biết qua thông tin từ các hộ dân, có nghi vấn một nhà máy ở khu vực thượng nguồn xảy ra sự cố, khiến nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông, ảnh hưởng đến môi trường nước.

“Có thể dòng nước này chảy về khiến cá bị thiếu oxy và chết hàng loạt”, ông Tưởng nhận định.

Không chỉ riêng 2 hộ trên, nhiều bè nuôi cá dọc tuyến sông cũng ghi nhận tình trạng cá chết bất thường. Những con cá lớn, khỏe mạnh trước đó nay nổi trắng bụng, không còn giá trị kinh tế.

“Chúng tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp hỗ trợ để bà con sớm ổn định sản xuất”, ông Tưởng bày tỏ.

Hàng trăm con cá trắm của các hộ nuôi lồng trên sông Lam chết đột ngột, gây thiệt hại nặng về kinh tế (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, xác nhận trên địa bàn có xảy ra tình trạng cá lồng chết hàng loạt, hiện chính quyền đang phối hợp kiểm tra.

Theo ông Thắng, thống kê sơ bộ cho thấy có 9 lồng bè nuôi cá của người dân bị ảnh hưởng trong sáng 4/5. Đây là hiện tượng bất thường, bởi hoạt động nuôi cá lồng tại khu vực lâu nay vẫn diễn ra ổn định.

“Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân. Việc nghi ngờ liên quan đến nguồn thải từ một nhà máy mới chỉ là ý kiến từ phía người dân”, ông Thắng cho biết.

Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn sớm lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể, tránh gây hoang mang trong dư luận và thiệt hại kéo dài cho người dân.