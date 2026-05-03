Chàng trai đánh thức “Sa Pa xứ Nghệ” nơi biên giới

Ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình dưới 25°C, cảnh quan nguyên sơ, Mường Lống được ví như "Sa Pa xứ Nghệ", sở hữu những lợi thế tự nhiên vượt trội trong vùng. Thời gian qua, vùng đất này còn gặp nhiều khó khăn về giao thông, thiếu thốn các dịch vụ thiết yếu.

Anh Nguyễn Duy Linh (SN 1990, trú phường Thái Hòa, Nghệ An) đã đưa ra một quyết định rời đô thị để lên vùng biên viễn lập nghiệp. Những ngày đầu, anh gần như bắt đầu từ con số 0. Điện chưa ổn định, giao thông cách trở. Vượt qua khó khăn, anh kiên trì bám bản, dựng nhà, cải tạo đất, trồng cây, từng bước hình thành không gian du lịch gắn với thiên nhiên.

Khu du lịch của anh Linh trở thành “làn gió mới” góp phần làm thay đổi diện mạo Mường Lống (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thay vì chạy theo xu hướng phát triển ồ ạt, anh Linh lựa chọn hướng đi bền vững, giữ gìn tối đa hiện trạng. Những khu lưu trú được cải tạo từ các nếp nhà sàn truyền thống mua lại ở các tỉnh phía Bắc dần hình thành giữa núi rừng Mường Lống. Không gian nghỉ dưỡng mang lại cho du khách trải nghiệm sống chậm, gần gũi với thiên nhiên.

"Ở đây, mùa đông rất lạnh, sương mù dày đặc, có hôm tầm nhìn chỉ vài mét. Nhưng chính điều đó lại tạo nên nét riêng của Mường Lống", anh Linh chia sẻ.

Hiện nay, khi vùng đồng bằng thường xuyên nắng nóng gay gắt, Mường Lống trở thành điểm đến lý tưởng nhờ không khí trong lành, sáng sớm mây vờn quanh núi, chiều về sương giăng kín lối. Không khói bụi, không ồn ào, nơi đây mang đến cảm giác bình yên.

Những vị khách quốc tế đã tìm đến Mường Lống, góp phần đưa vùng đất biên viễn này đến gần hơn với bạn bè thế giới (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển du lịch cá nhân, anh Linh còn tạo việc làm cho người dân địa phương, hướng dẫn bà con làm dịch vụ, gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa từ ẩm thực, trang phục đến phong tục truyền thống. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy, từ sản xuất tự cung tự cấp sang tham gia làm du lịch, mở homestay, tiêu thụ nông sản. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, trong khi bản sắc văn hóa vẫn được bảo tồn.

Ông Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống, cho biết mô hình của anh Linh đang phát huy hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. Theo định hướng, du lịch cộng đồng sẽ được xác định là mũi nhọn phát triển kinh tế trong thời gian tới. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân tham gia xây dựng các mô hình homestay với mức giá phù hợp, tạo môi trường cạnh tranh và mở rộng khả năng tiếp cận cho du khách.

Bên cạnh đó, Mường Lống hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc như chợ đêm, sân chọi bò, góp phần bảo tồn văn hóa người Mông và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, xây dựng thêm các điểm tham quan mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện sóng viễn thông nhằm quảng bá hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Một góc xã Mường Lống hôm nay với diện mạo đổi thay rõ rệt, khởi sắc nhờ du lịch cộng đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Du lịch không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân, gìn giữ bản sắc và hướng tới phát triển bền vững. Việc anh Linh đầu tư bài bản, kiên trì bám đất, bám bản không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân", ông Lượng nói.

Hành trình của anh Linh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm lượng khách ít, chi phí đầu tư lớn, hạ tầng còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. "Tôi tin rằng, chỉ cần làm thật, làm bền, Mường Lống sẽ có chỗ đứng riêng", anh khẳng định.

Từ một vùng đất gần như bị lãng quên, Mường Lống hôm nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn ở miền Tây xứ Nghệ.