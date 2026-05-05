Đổi đời, lập công ty khởi nghiệp sau thời gian "xuất ngoại"

Cánh cửa thoát nghèo của nhiều lao động trẻ

Hơn 10 năm trước, gia đình bà Phan Thị Kim Lành (60 tuổi, xã Hoài Ân, Gia Lai) thuộc diện khó khăn trong thôn. Gia đình với 4 người con, cuộc sống chỉ trông vào vài sào ruộng nên thu nhập bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Bước ngoặt đến khi 2 con trai của bà lần lượt sang Nhật Bản làm việc.

Theo bà Lành, để trang trải cho con trai đầu đi lao động, gia đình từng phải vay khoảng 200 triệu đồng. Ba tháng đầu, tiền lương tạm đủ trang trải, nhưng từ tháng thứ tư, mỗi tháng con trai gửi về khoảng 70 triệu đồng. Chỉ sau vài tháng, khoản nợ của gia đình đã được trả hết.

Bà Lành phấn khởi chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống gia đình sau khi 2 người con trai sang Nhật Bản lao động (Ảnh: Văn Viên).

“Gia đình tôi làm ruộng quanh năm cũng chỉ đủ ăn, nhà cửa lụp xụp. Nhờ các con đi lao động ở nước ngoài, gia đình mới có điều kiện sửa sang nhà cửa, con gái út tiếp tục được đi học”, bà Lành chia sẻ.

Sau 5 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Lê Hoài Linh (38 tuổi, con trai bà Lành) tích lũy được một khoản tiền. Trở về quê, anh giúp cha mẹ sửa sang nhà cửa, lập gia đình và mở nhà hàng. Nhờ kinh doanh thuận lợi, vợ chồng anh tiếp tục mua 2 lô đất liền kề trị giá nhiều tỷ đồng ở khu vực trung tâm xã, mở rộng hoạt động buôn bán.

“Nhờ đi lao động, tôi mới có vốn để làm ăn. Nếu chỉ ở quê thì khó có được như hiện nay”, anh Linh nói.

Anh Linh cho biết thêm, em trai thứ 3 của anh là Lê Đông Triều (33 tuổi) hiện vẫn làm việc tại Nhật Bản và thay cha mẹ lo tiền ăn học cho em gái út là sinh viên năm 2 tại TPHCM.

Lập công ty, tạo việc làm cho nhiều người

Không ít trường hợp có trình độ vẫn lựa chọn con đường ra nước ngoài làm việc để tích lũy vốn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Yến (31 tuổi, trú xã Hoài Ân) là một ví dụ. Tốt nghiệp đại học, chị từng dạy hợp đồng tại một trường THPT nhưng thu nhập thấp. Năm 2014, chị quyết định học tiếng Nhật để đi lao động.

Hơn 5 năm đi lao động tại Nhật Bản, anh Linh tích lũy được vốn về mở nhà hàng với thu nhập ổn định (Ảnh: Doãn Công).

Trở về nước, năm 2022, Yến cùng chị Võ Thị Đào (31 tuổi, trú xã Ân Tường, từng là lao động ở Nhật Bản) góp vốn mở công ty đào tạo ngoại ngữ, du học và lao động. Mỗi năm, công ty đào tạo hàng trăm lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời, công ty cũng tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động địa phương.

“Đa số học viên sau khi học tiếng rồi qua Nhật Bản, Hàn Quốc làm việc đều có cuộc sống ổn định, kinh tế vững, có vốn làm ăn. Mới đây, chúng tôi còn dạy tiếng Nhật miễn phí cho một em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ bị bệnh tâm thần”, chị Yến cho biết.

Trong khi đó, chị Võ Thị Đào chọn sang Nhật Bản làm việc ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Sau 3 năm làm việc, chị tích lũy được vốn và ngoại ngữ. Trở về nước, chị từng làm việc tại TPHCM. Sau dịch Covid-19 chị về quê lập nghiệp, rồi cùng chị Yến góp vốn mở công ty.

Theo chị, việc lựa chọn xuất ngoại để làm việc và tích lũy vốn là quyết định sáng suốt. Đây là nền tảng giúp chị gây dựng công việc, có cuộc sống ổn định như hôm nay.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Yến chia sẻ về môi trường làm việc năng động, nghiêm túc, khoa học tại Nhật Bản đã mang lại nhiều giá trị cho bản thân sau khi về nước khởi nghiệp (Ảnh: Doãn Công).

Theo thống kê, mỗi năm xã Hoài Ân có hàng trăm lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản, với mức thu nhập trung bình 20-40 triệu đồng/tháng, qua đó trở thành nền tảng giúp nhiều gia đình vươn lên khá giả.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân, đánh giá đi lao động ở nước ngoài là giải pháp hiệu quả trong ngắn hạn, giúp người dân cải thiện thu nhập và nhanh chóng thoát nghèo.

“Địa phương khuyến khích người lao động sau khi trở về sử dụng nguồn tích lũy để đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh dựa trên lợi thế sẵn có, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào việc đi làm thuê ở nước ngoài”, ông Vũ nói.