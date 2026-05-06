Nước mắt đắng nghẹn của nông dân trước ruộng dưa tan hoang vì mưa đá

Ngày 5/5, trận mưa đá đã trôi qua 2 ngày nhưng đứng trước ruộng dưa, chị Lê Thị Hà (xóm Đồng Nhất, xã Tân Phú) vẫn rơi nước mắt vì xót của và bất lực. 16 sào (mỗi sào 500m2) trồng dưa lê của gia đình chị đã mất trắng sau trận mưa đá chưa từng thấy ở địa phương.

16 sào dưa lê của gia đình chị Hà không còn khả năng thu hoạch sau trận mưa đá (Ảnh: H. Lê).

Chị Hà cho biết năm nay, gia đình chị trồng dưa muộn hơn lịch xuống giống của các hộ dân khác. Bởi vậy, trong khi các ruộng dưa khác cơ bản đã thu hoạch xong thì ruộng dưa của chị mới bắt đầu chín, tỉa bán dần.

“Chiều 3/4, chúng tôi mới thu hoạch được một ít thì mưa đá sầm sập đổ xuống. Mọi người vội vã chạy tìm nơi trú ẩn. Tôi chưa từng chứng kiến trận mưa đá lớn như thế, những hạt mưa to như ngón chân cái đổ xuống rào rào”, chị Hà kể.

Ngừng mưa, chị Hà ra ruộng để thu hoạch tiếp thì bàng hoàng thấy khung cảnh không thể tưởng tượng khi dưa lê từ xanh đến chín lỗ chỗ dấu vết vì mưa đá dội xuống.

Dưa sắp thu hoạch bị dập, vỡ do mưa đá (Ảnh: H. Lê).

“Tôi nhìn ruộng dưa, chỉ biết khóc. Không quả nào còn nguyên vẹn... Mấy thùng dưa mới thu hoạch không kịp mang vào cũng dập, vỡ, chỉ lấy được một ít ở phía dưới”, chị Hà nghẹn giọng.

Dưa lê của gia đình chị Hà trồng theo phương pháp phủ ni lông, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Khi dưa bắt đầu đậu quả, chị còn cẩn thận cắt giấy, bìa cứng lót dưới từng quả để tránh tiếp xúc với lớp ni lông, ảnh hưởng đến mẫu mã.

Trồng diện tích lớn, chị Hà phải thuê thêm nhân công xuống giống, chăm sóc, chưa kể năm nay, giá phân đạm cũng tăng hơn. Chị nhẩm tính chi phí đầu tư cho một sào dưa lê khoảng 7 triệu đồng, năng suất dự kiến 2 tấn/sào.

Tính theo giá dưa lê thời điểm này là 12.000 đồng/kg, trận mưa đá gây thiệt hại cho gia đình chị Hà gần 400 triệu đồng.

Toàn bộ 16 sào dưa không còn khả năng vớt vát, chị Hà cho người dân gom nhặt làm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên đa phần dưa bị dập, vỡ, nhanh hỏng nên lượng quả được tận dụng được cũng không đáng kể.

Chị Hà (ảnh nhỏ) thất thần trước ruộng dưa bị thiệt hại hoàn toàn sau trận mưa đá ngày 3/5 (Ảnh: H. Lê).

Bởi vậy, không chỉ thiệt hại về thu hoạch, chị Hà còn mất chi phí thuê người thu gom quả hỏng, màng ni lông để làm đất, chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo.

Ông Vy Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết chiều 3/5 trên địa bàn xã xảy ra dông, lốc kèm theo mưa đá gây ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 300ha lúa bị ảnh hưởng do thời tiết cực đoan, trong đó có 200ha thiệt hại 70% và 30ha hoa màu, cây nông nghiệp ngắn ngày bị hư hỏng.

UBND xã Tân Phú đã huy động các lực lượng trên địa bàn và người dân nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất. Địa phương này cũng có báo cáo thiệt hại do dông, lốc, mưa đá gây ra gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để nắm bắt, chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.