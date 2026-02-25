Đến nhà người giúp việc chúc Tết, chủ bất ngờ vì cơ ngơi đồ sộ

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một người giúp việc diện váy sang trọng, đeo dây chuyền vàng và cầm xấp tiền dày để lì xì cho các thành viên trong một gia đình đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh trái ngược hoàn toàn với vẻ giản dị thường ngày của bà khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thích thú.

Diện mạo khác lạ của người giúp việc khiến gia đình chủ bất ngờ (Ảnh: NVCC).

Chủ nhân đoạn clip, anh Nguyễn Đình Tiến (ngụ tại Hà Nội), cho biết đến nay gia đình anh vẫn chưa hết bất ngờ sau chuyến thăm nhà của người giúp việc vào mùng 3 Tết Nguyên đán.

Theo anh Tiến, người phụ nữ này đã gắn bó với gia đình anh hơn 10 năm, kể từ khi vợ chồng anh sinh con đầu lòng. Trong suốt quãng thời gian đó, bà luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, tần tảo, chăm sóc 4 người con của anh như cháu ruột trong nhà.

Dù điều kiện kinh tế khá giả, bà vẫn lựa chọn làm giúp việc không phải vì áp lực mưu sinh, mà vì tình cảm gắn bó và niềm vui khi được ở bên các cháu nhỏ.

“Ban đầu, chúng tôi nhận bà vào làm thông qua người quen giới thiệu nên không tìm hiểu nhiều về gia cảnh. Sau này, chúng tôi mới biết bà có con trai định cư ở nước ngoài và một người con khác đã ổn định cuộc sống riêng. Chúng tôi nghĩ gia đình bà khá giả, nhưng không ngờ cơ ngơi lại khang trang đến vậy”, anh Tiến chia sẻ.

Anh cho biết mức lương bà nhận được khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng, tương đương với mặt bằng chung tại địa phương. Tuy nhiên, bà luôn làm việc tận tâm, không nề hà thời gian, cư xử chân thành và hết lòng với các cháu. Chính vì vậy, vợ chồng anh và các con đều xem bà như một thành viên trong gia đình.

Dù đã gắn bó hơn một thập kỷ, đây mới chỉ là lần thứ hai gia đình anh Tiến đến thăm nhà bà. Ngôi nhà khang trang tại vùng quê ngoại thành khiến cả gia đình bất ngờ. Đặc biệt, sự thay đổi về diện mạo của bà khiến cậu con trai út thậm chí không nhận ra người đã chăm sóc mình suốt nhiều năm.

Khoảnh khắc các con anh Tiến nhận lì xì từ bà cũng khiến cả gia đình xúc động. Vợ anh nhiều lần từ chối vì lo bà tốn kém, nhưng bà vẫn kiên quyết trao tặng như một cách thể hiện tình cảm.

“Bà xem các con tôi như cháu nội, cháu ngoại. Các cháu cũng rất yêu quý bà. Bà đi làm chủ yếu để vơi bớt cảm giác cô đơn khi con cái ở xa. Việc lì xì cho các cháu là cách bà thể hiện tình thương dành cho những đứa trẻ mà bà đã chăm sóc từ khi còn nhỏ”, anh Tiến nói.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó giữa bà và các cháu cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều về thái độ của các bé khi nhận lì xì.

Trước những phản hồi này, anh Tiến cho rằng sự thân thiết lâu năm khiến các cháu cư xử tự nhiên như với người thân trong gia đình.

“Điều quan trọng nhất là tình cảm chân thành mà bà và các cháu đã dành cho nhau suốt hơn 10 năm qua. Bà ở lại nhà tôi đến tận ngày 28 Tết mới về quê, và ngay mùng 3 Tết, các con đã mong muốn được xuống thăm bà”, anh Tiến chia sẻ thêm.

Hiện nay, dù đã bước sang năm mới, bà vẫn sẵn sàng đi xe đạp từ quê lên thành phố mỗi khi gia đình cần hỗ trợ dọn dẹp, quán xuyến nhà cửa. Với gia đình anh Tiến, bà không chỉ là người giúp việc, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của các con và là người thân trong đại gia đình.