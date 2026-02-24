Áp lực công việc, cô gái bật khóc và phản ứng bất ngờ của tài xế

Hành động ấm lòng của người dưng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết về câu chuyện giữa một cô gái người Thái Lan và tài xế người Việt khiến cư dân mạng xúc động.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lê Minh Đan (quốc tịch Thái Lan) cho hay, có thời gian sống tại Việt Nam từ nhỏ nên cô có thể giao tiếp bằng tiếng Việt.

Lời nhắn nam tài xế gửi tới khách hàng qua màn hình trên ô tô khiến cô gái xúc động (Ảnh: NVCC).

Gần đây, cô có dịp đến TPHCM du lịch trong lúc tâm trạng không vui vì đang phải chịu nhiều áp lực về công việc. Khi đang trên chuyến xe, Minh Đan bất ngờ bật khóc nức nở.

“Lúc đó tôi bị áp lực rất nặng, tâm lý không ổn định nên chỉ biết khóc. Tôi đã khóc từ trước khi đặt xe và khi lên xe vẫn không thể dừng lại được”, Minh Đan kể.

Cô nhớ lại cảm giác khi ấy là sự nghẹn ngào đến mức không thể nói thành lời.

“Tôi chỉ có thể mở điện thoại, chỉ vào màn hình để giao tiếp với bác tài xế”, cô nói.

Trong suốt những phút đầu tiên, không khí trên xe khá tĩnh lặng. Nhưng khoảng 5 phút sau, nam tài xế bất ngờ quay lại, nhẹ nhàng gọi cô và chỉ vào màn hình kết nối với điện thoại của mình để nữ hành khách đọc được dòng chữ “nước mắt là chỉ dành cho ba mẹ” được dịch sang tiếng Thái.

Lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

“Chỉ một câu thôi nhưng lời an ủi làm tôi bình tĩnh lại. Bác tài xế nói rằng nước mắt là thứ quý giá, chỉ nên dành cho những người thực sự quan trọng, như ba mẹ”, Minh Đan nhớ lại.

Câu nói giản dị, không dài dòng, nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành từ một người xa lạ. Với Minh Đan, đó là lần đầu tiên cô nhận được sự an ủi như vậy từ một người không quen biết.

“Hành động của bác tài giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi không ngờ một người xa lạ lại có thể quan tâm đến mình như vậy”, cô chia sẻ.

Theo Minh Đan, nam tài xế không hỏi quá nhiều, cũng không cố gắng dò xét câu chuyện riêng tư của cô. Sự tinh tế nằm ở chỗ người này chỉ đưa ra một lời nhắc nhẹ nhàng, đủ để cô cảm thấy được thấu hiểu mà không bị áp lực phải giải thích.

Sau chuyến xe hôm đó, Minh Đan dần lấy lại được sự cân bằng cảm xúc. Dù không còn giữ liên lạc với nam tài xế, nhưng hình ảnh và câu nói của ông vẫn ở lại trong ký ức cô như một nguồn động viên tinh thần đặc biệt.

Lớn lên và từng sống ở nhiều nơi, Minh Đan cho biết cô hiếm khi trải nghiệm sự quan tâm tự nhiên và ấm áp từ người lạ như ở Việt Nam.

“Đi đến những nước khác thì tôi không nhận được sự ưu ái như vậy, chỉ có Việt Nam thôi. Những tình cảm của người Việt thật sự rất đẹp”, cô nói.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng trong nhịp sống hối hả, những hành động nhỏ nhưng chân thành như vậy chính là điều giúp xã hội trở nên ấm áp hơn.

Nữ khách hàng Minh Đan cùng nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của nam tài xế trong bài viết. Bởi làm công việc này, chính bản thân nam tài xế cũng phải đối diện với nhiều áp lực, rủi ro.

Đằng sau tay lái là người lắng nghe dịu dàng

Tâm sự về nghề tài xế xe công nghệ, anh T.L.M.N. (SN 2003, ngụ TPHCM) cho biết kỳ nghỉ Tết vừa qua không phải là thời gian nghỉ ngơi mà là chuỗi ngày làm việc căng thẳng để duy trì thu nhập.

Anh gần như chạy xe liên tục, công việc phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán phân cuốc của nền tảng. Chỉ cần tạm dừng vài phút, anh có thể mất chuyến hoặc bị hạn chế phân cuốc, nên nhiều khi phải ăn vội trên xe, thậm chí trì hoãn cả nhu cầu cá nhân.

Tài xế công nghệ "cày" xuyên Tết (Ảnh: NVCC).

Để giữ lượng khách ổn định, M.N. buộc phải bật chế độ nhận cuốc tự động vì việc từ chối các chuyến đi có mức cước phí thấp tiềm ẩn rủi ro. Nếu tỷ lệ hủy vượt ngưỡng cho phép, tài khoản có thể bị hạn chế hoạt động. Áp lực này khiến anh không dám nghỉ ngơi, dù nhiều khi thấy đã kiệt sức.

Mỗi ngày, nam tài xế thường làm việc hơn 10 tiếng, từ sáng sớm đến tối muộn. Việc ngồi lâu trên yên xe giữa trời nắng nóng gây đau đầu, chóng mặt, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xương khớp.

“Có hôm tôi về đến nhà, cơ thể mệt rã rời, phải dùng thêm đệm lót mới chịu được”, anh chia sẻ.

Không chỉ đối mặt với sự bào mòn thể chất, M.N. còn chịu áp lực tinh thần từ môi trường làm việc. Dịp cận Tết, nhu cầu đi lại tăng cao khiến anh thường xuyên phải chở khách say, trong khi kẹt xe, khói bụi và thời tiết khắc nghiệt càng làm công việc thêm vất vả.

Dù vậy, trên hết những vấn đề của bản thân, nam tài xế vẫn luôn dành sự quan tâm khi nghe hành khách giãi bày chuyện buồn. Mỗi lần chứng kiến nỗi niềm riêng của khách, anh đều tạm gác nỗi mệt mỏi cá nhân, nhẹ nhàng trò chuyện và động viên để người đồng hành có thể trấn tĩnh hơn.

Với anh, mỗi nụ cười hay ánh mắt dịu lại của hành khách sau cuộc trò chuyện ngắn chính là phần thưởng tinh thần quý giá.

“Cuộc sống bộn bề, ai cũng có những nỗi niềm riêng mà chia sẻ, an ủi được, thấy khách ổn hơn một chút thì tự nhiên mình cũng có thêm động lực để chạy tiếp”, chàng trai chia sẻ.