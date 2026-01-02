Mức thưởng Tết bình quân của công nhân ở Tây Ninh hơn 7,5 triệu đồng/người

Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp lớn tại Tây Ninh công bố kế hoạch thưởng Tết 2026. Trong đó, Công ty cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành dự kiến thưởng KPI (tháng 13) 1-1,6 tháng lương, chi vinh danh thâm niên 3-7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp cũng dành khoảng 200 triệu đồng để thưởng sáng kiến, cải tiến trong lao động.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Giày Ching Luh duy trì mức thưởng 1 tháng lương như các năm trước. Theo doanh nghiệp, nhân sự mới có mức thưởng khoảng 5 triệu đồng, lao động có thâm niên nhận trên 10 triệu đồng

Công nhân làm việc tại một công ty trứng gia cầm ở Tây Ninh (Ảnh: A.H.).

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 429 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cho gần 197.000 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 7,53 triệu đồng/người; cao nhất ghi nhận 600 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Đối với Tết Dương lịch 2026, 176 doanh nghiệp tại Tây Ninh dự kiến thưởng cho 40.266 lao động, với mức bình quân 2,26 triệu đồng/người; mức cao nhất 80 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người.

Bức tranh thu nhập năm 2025 của tỉnh Tây Ninh cũng cho thấy sự chênh lệch giữa các loại hình doanh nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước có mức lương cao nhất 15,75 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có cổ phần, có vốn góp của Nhà nước đạt 9,67 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp dân doanh là 9,53 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp FDI là 9,25 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, mức lương cao nhất trong năm được ghi nhận tại doanh nghiệp FDI, lên tới 431,76 triệu đồng/người/tháng.

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn đều chi trả lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng, qua đó góp phần bảo đảm đời sống người lao động và tạo động lực làm việc trong dịp Tết.

Mức thưởng Tết năm 2026 tại Tây Ninh phản ánh mức độ ổn định của hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để người lao động đón Tết đủ đầy và tăng cường sự gắn bó với doanh nghiệp.