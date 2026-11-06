Ở tuổi 43, anh Nguyễn Văn Ninh (Hà Nội) bắt đầu hành trình tìm kiếm việc làm mới sau 2 tháng nghỉ việc.

Anh từng là quản lý tại một công ty sản xuất đồ dân dụng với mức lương 1.500 USD/tháng (khoảng 38 triệu đồng). Sau thời gian dài làm việc xa gia đình, anh quyết định nghỉ việc.

Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thu mua hàng hóa, anh Ninh cho biết mình có kinh nghiệm trong tìm kiếm nhà cung cấp, đặt hàng, thông tin về sản phẩm, khả năng phân tích, cấu thành giá.

Sau thời gian nghỉ ngơi, anh quay trở lại thị trường lao động với mong muốn tìm được công việc đúng chuyên môn của mình. Đặc biệt, anh đặt ra mong muốn cao nhất được làm việc gần nhà.

Người lao động tìm kiếm việc làm mới (Ảnh: Hoa Lê).

Theo anh Ninh, khi tìm kiếm việc làm mới, anh không đặt nặng vấn đề thu nhập như trước đây. "Tôi muốn làm đúng chuyên môn, nhưng quan trọng là công việc gần nhà”, anh cho biết.

Anh lý giải, nếu chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn mới sẽ khó phát huy kinh nghiệm tích lũy nhiều năm. Tuy nhiên, trong hành trình tìm kiếm việc làm mới thì tuổi tác đôi khi vẫn là rào cản với anh. Người lao động tuổi trung niên nhận định hiện nay nhiều doanh nghiệp ưa tuyển lao động trẻ.

Tương tự anh Ninh, anh Nguyễn Văn Tuyến (phường Từ Liêm, Hà Nội) cũng vừa nghỉ công việc lái xe gắn bó nhiều năm. Anh có kinh nghiệm với việc lái xe tải.

Hiện nay, anh cũng muốn tìm kiếm công việc tương tự, với mức lương mong muốn trên 15 triệu đồng, cao hơn công việc trước đây 3 triệu đồng/tháng.

Anh đánh giá thời điểm này tìm việc không quá khó khăn. Các doanh nghiệp đăng tải thông tin tuyển dụng lao động liên tục. Tuy nhiên, công việc với mức lương phù hợp và đáp ứng yêu cầu gần nơi sinh sống lại không đơn giản.

"Nhà tôi ít người, lại có con nhỏ nên tôi mong muốn tìm kiếm công việc gần để có thời gian chăm sóc gia đình, con cái", anh Tuyến chia sẻ.

Anh Tuyến tìm hiểu công việc trong lĩnh vực xây dựng (Ảnh: Hoa Lê).

Hiện nay, hàng loạt vị trí việc làm trong ngành xây dựng đang chờ người làm. Anh Tuyến cho rằng việc ở công trường có thời gian giao ca khá ngặt nhưng mức lương khá hấp dẫn. Vì vậy, anh sẽ cân nhắc thêm với vị trí việc làm này.

Vừa tốt nghiệp cao đẳng, ngành giao thông vận tải, anh Vũ Hoàng Anh đã tìm được việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng.

Anh Hoàng Anh cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin tuyển dụng, anh đặc biệt quan tâm đến vị trí kỹ thuật điện tử. Bởi, công việc phù hợp với chuyên ngành anh được đào tạo.

“Với một sinh viên mới ra trường, mức lương 15 triệu đồng/tháng là khá ổn định. Tôi thấy công việc phù hợp với chuyên môn và có nhiều cơ hội phát triển nên ứng tuyển ngay”, người lao động cho biết.

Ngoài thu nhập, lao động còn quan tâm đến môi trường làm việc, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn và cơ hội tích lũy kinh nghiệm.