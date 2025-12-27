Thưởng Tết 2026 cao nhất ở Đồng Nai là 840 triệu đồng

Ngày 26/12, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong năm qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển ổn định.

Tính đến ngày 15/11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 113.480 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh (gồm 80.170 doanh nghiệp và 33.310 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).

Trong năm qua, mức tiền lương thực trả bình quân cho người lao động đạt 11,1 triệu đồng/tháng. Trong đó, khối doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dẫn đầu với mức lương trung bình 15,5 triệu đồng, tiếp theo là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 10,9 triệu đồng và khối dân doanh đạt 7,3 triệu đồng/tháng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay ở Đồng Nai tăng nhẹ so với năm ngoái (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện các doanh nghiệp tại Đồng Nai tập trung lên phương án chi thưởng, chăm lo tết cho người lao động. Tình hình thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có những dấu hiệu tích cực, mức thưởng nhìn chung tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Số liệu báo cáo từ gần 1.500 doanh nghiệp cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trên địa bàn là 840 triệu đồng, thuộc khối doanh nghiệp dân doanh. Ở khối này, mức thưởng bình quân cho người lao động đạt khoảng 11,4 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 700 triệu đồng và mức thưởng bình quân 13,3 triệu đồng/người. Ngoài ra, trong khối này, dịp Tết Dương lịch 2026 cũng ghi nhận mức thưởng cao nhất lên tới 228,5 triệu đồng.

Bên cạnh khoản thưởng bằng tiền, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn triển khai nhiều hình thức chăm lo khác cho công nhân lao động như tổ chức tiệc tất niên, tặng quà từ công ty và công đoàn cơ sở, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê đón Tết.