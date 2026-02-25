Ngạc nhiên với số tiền không nhỏ từ bao lì xì của cô bảo vệ

"Tết này mẹ con tôi nhận được lì xì của cô bảo vệ trường mầm non tư thục. Khi mở ra tôi vô cùng bất ngờ với số tiền 300.000 đồng. Với nhiều người có thể thấy rất bình thường, nhưng với mẹ con tôi đó lại là số tiền không hề nhỏ. Qua đây tôi thấy tấm lòng, cái tâm của cô", chị Trần Thị Thùy (phường Kinh Môn, Hải Phòng) chia sẻ.

Thông tin này được đăng tải trên trang cá nhân của chị Thùy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Lì xì từ cô bảo vệ trường mầm non (Ảnh: NVCC).

Theo chị này, giữa cuộc sống đầy khó khăn, vất vả, nhiều người phải toan tính thì vẫn còn những người tốt thực sự.

Sáng ngày 23/2 (tức mùng 7 âm lịch), chị Thùy đưa con trở lại trường học sau 9 ngày nghỉ Tết liên tiếp. Sau khi chào hỏi cô bảo vệ trường học, chị nhanh chóng đưa con vào lớp.

Khi quay về, chị Thùy được cô bảo vệ gọi với lại. Cô nở nụ cười hiền hậu và gửi cho mẹ con chị một lì xì đầu năm mới lấy may, chúc cháu ngoan, học tập tốt.

Lúc này, chị cho biết mình cũng cảm kích khi được quan tâm và nhận lấy để cô vui lòng. Sau đó, chị mau chóng trở về để tiếp tục công việc thường nhật của mình.

"Về đến nhà, tôi vô cùng bất ngờ, xen lẫn xúc động khi thấy số tiền lên tới 300.000 đồng, trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ mừng tuổi lấy may, không ngờ rằng cô lì xì với số tiền nhiều như vậy", chị Thùy chia sẻ.

Ngay sau đó, chị cầm điện thoại gọi điện cho cô bảo vệ để hỏi lý do tại sao lại mừng tuổi cho cháu nhiều đến vậy. Chị Thùy kể, cô đáp lại: "Đây là tấm lòng của cô thôi con. Con cũng đi làm vất vả, bươn chải nên lì xì hai mẹ con".

Theo phụ huynh này, trường mầm non tư thục này đã có từ lâu. Bản thân cô bảo vệ đã làm ở đây đã nhiều năm, ngay từ những ngày đầu thành lập trường. Ngoài làm bảo vệ trường học, cô còn đảm nhiệm công việc trông nom các cháu khi phụ huynh đón muộn.

Bài viết của chị Thùy nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng (Ảnh: NVCC).

Con của chị Thùy 3 tuổi, đã gửi ở đây được gần 1 năm. Tuy nhiên trong quãng thời gian này, chỉ 3-4 buổi chị gửi con ở lớp trông trẻ muộn. Cô chỉ lấy 10.000 đồng/buổi phụ huynh gửi con.

Theo chị Thùy, giá gửi ở lớp trông trẻ muộn trung bình ở những nơi khác là 60.000 đồng/giờ. Nên với mức giá trên chị thấy quá ít ỏi nên muốn bù thêm vì thấy cô bảo vệ rất tận tâm, yêu trẻ. Từ sự quan tâm thật lòng nên chị cũng được nhận lại món quà đầy bất ngờ này.

Qua việc làm này của cô bảo vệ, chị Thùy càng thêm cảm mến, biết ơn, trân trọng người phụ nữ này. "Tôi mong rằng câu chuyện nhỏ này có thể mang đến những điều tốt đẹp, sự tích cực giữa cuộc sống nhiều bộn bề", chị Thùy cho hay.