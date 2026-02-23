Đưa thu nhập bình quân của công nhân lên 12 triệu/tháng

Quay lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, chị Vũ Thị Yến, xí nghiệp may Veston Hà Nội sẵn sàng tâm thế cho năm làm việc thứ 23 của mình tại đây.

"Năm qua thưởng Tết của chúng tôi tăng cao hơn so với các năm trước nên anh chị em rất phấn khởi. Sang năm mới, tôi hy vọng đơn hàng vẫn ổn định, thu nhập đảm bảo và có thể cao hơn. Tôi cũng cầu mong bản thân có nhiều sức khoẻ để làm việc", chị nói.

Người lao động quay lại công ty sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Chị Yến làm việc tại May 10 từ khi xí nghiệp may Veston được thành lập và chưa từng chuyển chỗ làm. Chị cho biết chính sự ổn định và đãi ngộ hợp lý khiến chị gắn bó với doanh nghiệp lâu dài.

"Mức lương về tay của tôi hiện khoảng 10 triệu đồng một tháng, sau khi trừ các khoản bảo hiểm. Vì không mất chi phí nhà ở, tôi cảm thấy hài lòng với mức lương này", chị cho biết.

Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), không khí làm việc tại các xưởng may ở đây sớm trở lại nhịp độ khẩn trương khi hơn 99% người lao động có mặt đầy đủ ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10, cho biết đây là tín hiệu khởi đầu thuận lợi, bởi sau kỳ nghỉ dài, nhiều doanh nghiệp thường có những lo ngại về tình trạng lao động quay lại không đầy đủ.

"Ngay từ mùng 7 tháng Giêng, toàn thể người lao động chúng tôi đã trở lại làm việc đông đủ, tạo khí thế rất tốt cho năm mới", ông nhận định.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10 lì xì đầu năm cho công nhân (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, để đạt được tỷ lệ này, công ty đã chuẩn bị từ sớm, đặc biệt với lao động ở xa. Công ty đã tổ chức đưa người lao động về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc từ mùng 5.

Cùng với đó là hàng loạt chính sách phúc lợi được duy trì nhiều năm, như thưởng Tết tăng thêm 2%, tương đương gần hai tháng lương, cùng các phần thưởng dành cho tập thể, cá nhân và các gói quà Tết mang ý nghĩa tinh thần.

"Ngoài lì xì đầu năm, chúng tôi vẫn giữ truyền thống tặng dầu và muối, như một lời chúc may mắn, thuận lợi cho người lao động trong năm mới", ông Việt chia sẻ.

Nhiều chính sách phúc lợi được duy trì cho người lao động dịp Tết (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Không khí thi đua được khởi động ngay sau lễ ra quân đầu xuân - một hoạt động đã trở thành truyền thống của May 10. Doanh nghiệp hiện có đơn hàng đến hết tháng 4/2026. Vì vậy, người lao động được vận động, bắt tay vào sản xuất ngay từ những giờ làm việc đầu tiên.

"Sau lễ ra quân ngắn gọn, ấm áp, chúng tôi bước ngay vào sản xuất để kịp giao các đơn hàng từ tuần đầu tiên của năm", ông Việt cho biết tinh thần làm việc của người lao động thể hiện nhiều phấn chấn.

Trong bối cảnh ngành dệt may dự báo tổng cầu thế giới khó tăng trưởng hai con số, May 10 vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% doanh thu và lợi nhuận trong năm 2026. Điểm nhấn được doanh nghiệp ưu tiên là cải thiện thu nhập người lao động.

"Năm 2025, thu nhập bình quân đạt trên 11 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu nâng lên khoảng 12 triệu đồng, phấn đấu tăng trưởng hai con số về thu nhập", ông Thân Đức Việt khẳng định đây là động lực quan trọng để nâng năng suất lao động và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân của người lao động lên khoảng 12 triệu đồng/tháng (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Chủ tịch HĐQT May 10, ông Vũ Đức Giang, đánh giá năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong hành trình 80 năm phát triển của doanh nghiệp với kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay, doanh thu, lợi nhuận và mức thưởng cho người lao động đều ở mức cao.

Theo ông Giang, yếu tố cốt lõi làm nên thành công của doanh nghiệp vẫn là con người. Ông bày tỏ niềm tự hào về đội ngũ người lao động đã góp phần đưa sản phẩm may mặc của Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

"Các bạn có quyền tự hào khi đã góp sức đưa sản phẩm dệt may Việt Nam ra thế giới", ông nói, đồng thời khẳng định con người sẽ tiếp tục là "chìa khóa" cho các mục tiêu trong giai đoạn tới.

Bước sang năm 2026, lãnh đạo công ty xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: kế thừa thành quả 80 năm để tiếp tục bứt phá trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt; đẩy mạnh đầu tư cho con người, công nghệ tự động hóa, quản trị số và robot hóa; xây dựng khát vọng phát triển chung trong toàn hệ thống.

Cũng quay trở lại công ty sau kỳ nghỉ Tết, anh Vũ Đức Tiến, phòng kỹ thuật Pô sơ mi, đặt kỳ vọng vào việc công ty ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất.

"Công nghệ hiện đại làm cho năng suất tăng cao hơn nhưng không thể thay thế con người. Nếu ứng dụng công nghệ tốt, có thể thu nhập của những lao động như chúng tôi cũng sẽ tăng theo", anh bày tỏ.

Người lao động kỳ vọng sự ổn định và tăng trưởng trong năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Sau 38 năm làm việc tại đây, dù đã đến tuổi hưu, anh Tiến vẫn tiếp tục làm theo chế độ hợp đồng tại nhà máy vì có nhiều chế độ đãi ngộ tốt, được đào tạo thường xuyên để nâng cao năng lực.

"Không chỉ thu nhập, tôi muốn làm việc trong một môi trường cho tôi sự năng động và phát triển từng ngày", anh nhấn mạnh.