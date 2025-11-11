80% lao động ngành F&B có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng

Tuyển đã khó, giữ còn khó hơn

Ông Dương Việt Linh, Trưởng phòng Cấp cao của Việc Làm Tốt, chia sẻ tại chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” – Job Link 2025, theo khảo sát của đơn vị, ngành nghề F&B là một ngành nghề đầy triển vọng nhưng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Ông Dương Việt Linh – Trưởng phòng Cấp cao của Việc Làm Tốt (Ảnh: Hoàng Triều).

“Bất chấp các nỗ lực tuyển dụng mạnh mẽ, 88% doanh nghiệp F&B vẫn đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Trong đó, có không ít doanh nghiệp thiếu hơn 50% nhân sự”, ông Dương Việt Linh nói.

Vấn đề nhân sự của ngành F&B không chỉ nằm ở việc khó tìm người mà còn khó giữ chân người lao động. Khảo sát cho thấy có tới 66,4% lao động F&B rời bỏ công việc trong vòng dưới một năm.

Trong năm 2025, chỉ khoảng 1/4 doanh nghiệp cho biết không ghi nhận biến động về nhân sự. Ngược lại, gần một nửa doanh nghiệp báo cáo tỷ lệ nghỉ việc ở mức từ trung bình đến rất cao.

Một chuyên viên tuyển dụng F&B chia sẻ: “Thông thường, mùa Tết thời điểm biến động nhân sự mạnh nhất. Riêng năm nay, tỷ lệ nghỉ việc tăng khoảng 10% so với năm trước”.

Thậm chí, có đến 73,9% nhà tuyển dụng thừa nhận việc phải tuyển mới liên tục là thách thức lớn nhất. Vòng lặp “tuyển dụng – đào tạo – nghỉ việc” khiến chi phí nhân sự tăng cao, giảm hiệu suất làm việc và khiến các doanh nghiệp khó xây dựng đội ngũ có tính gắn bó lâu dài.

Cần “gãi đúng chỗ ngứa” của người lao động

Báo cáo khảo sát của Việc Làm Tốt chỉ ra nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này bắt nguồn từ những bất cập về quyền lợi, kỳ vọng và kỹ năng. Người lao động thường nghỉ việc vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, trong khi đó thời gian làm việc không cố định và quá dài, họ rất ít hoặc không có cơ hội thăng tiến.

Điểm mù lớn nhất nằm ở việc người lao động không hài lòng với cơ hội thăng tiến và đào tạo, nhưng chỉ số ít doanh nghiệp nhận thấy đây là vấn đề đáng quan tâm. Nếu không được cải thiện, tỷ lệ nghỉ việc có thể tiếp tục tăng ngay cả khi chính sách lương và phúc lợi được cải thiện.

Hơn nữa, khoảng 80% lao động F&B có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng, thậm chí có 32,4% người lao động chỉ nhận lương dưới 5 triệu đồng. Phần lớn nhân viên ở các vị trí tuyến đầu như đầu bếp, phục vụ, pha chế hoặc tạp vụ cho biết thu nhập chỉ vừa đủ hoặc không đủ để trang trải cuộc sống.

Mặc dù doanh nghiệp đã đưa ra giải pháp cải thiện mức lương, nhưng con số này rõ ràng chưa tương xứng để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Các vấn đề trên đã dẫn đến một xu hướng đáng lo ngại là nhiều nhân sự sau khi nghỉ việc không còn muốn tiếp tục làm trong ngành F&B. Họ có xu hướng chuyển sang các lĩnh vực được đánh giá là tự do và linh hoạt hơn.

Điều này dẫn đến tình trạng ngành F&B không chỉ đang thiếu người, mà còn đang mất dần nguồn nhân lực tiềm năng sang các ngành khác.

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám đốc của Việc Làm Tốt, nhận định để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận từ tuyển thật nhiều lao động sang giữ và phát triển đội ngũ hiện có. Doanh nghiệp nên xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, thiết kế chính sách lương thưởng cạnh tranh, đồng thời linh hoạt hơn trong ca làm việc.

“Việc đầu tư đào tạo nội bộ và hợp tác với các cơ sở nghề sẽ giúp hình thành nguồn nhân lực chất lượng. Chiến lược tuyển dụng dựa trên dữ liệu địa lý cũng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm”, bà nói.

Theo ThS Bùi Thị Kim Loan, Trưởng phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, các đơn vị cần xây dựng hình ảnh nghề F&B chuyên nghiệp, mang tính quốc tế, chứ không chỉ đơn thuần là công việc "làm phục vụ".

ThS Bùi Thị Kim Loan, Trưởng phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist (Ảnh: Hoàng Triều).

Doanh nghiệp nên đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và văn hoá nội bộ thân thiện, tạo cơ hội cho người trẻ được tham gia đóng góp ý tưởng, được lắng nghe và ghi nhận…

Theo các chuyên gia, nhiều lao động trước khi có sự nghiệp thành công, thu nhập cao, họ cũng từng “chập chững” vào nghề bằng các công việc như phục vụ, phụ bếp… Vì vậy, người lao động cần có cái nhìn tích cực hơn về nghề, đồng thời trau dồi năng lực bản thân để tiếp cận với nhiều cơ hội thăng tiến hơn.