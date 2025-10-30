Khó kiểm soát việc môi giới thu tiền ngoài của người lao động

Ma trận thông tin đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Trong quá trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại thị trường Nhật Bản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhân lực Nhật Thành Mai Sỹ Ngọc cho biết, công ty cũng áp dụng nhiều phương thức khác nhau trong tuyển chọn lao động.

Tuy nhiên, đơn vị này đang phải cạnh tranh với các tổ chức môi giới. Bản chất họ là đơn vị không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đơn vị môi giới này lại hoạt động mạnh ở các địa phương, tổng hợp đơn hàng từ nhiều công ty được cấp phép khác nhau.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhân lực Nhật Thành Mai Sỹ Ngọc (Ảnh: Hải Long).

Bản thân công ty của ông Ngọc luôn thông tin chính xác về đơn hàng, không thể "tô vẽ" như các đơn vị môi giới. Cho nên, doanh nghiệp rất khó cạnh tranh trong tuyển lao động.

Bên cạnh đó, việc đội chi phí đi làm việc nước ngoài cho người lao động cũng có nguyên nhân do các tổ chức môi giới, theo ông Mai Sỹ Ngọc.

Vì vậy, vị tổng giám đốc công ty mong muốn Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan có cơ chế quản lý hoạt động của các đơn vị môi giới.

Ông Ngọc đưa ra giải pháp để được tư vấn cho người lao động, người thực hiện công tác tư vấn phải được đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề.

Hiện nay, người lao động đang đứng trước ma trận thông tin, họ không biết đâu là doanh nghiệp chính thức, thông tin chính xác trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok...

"Khi qua kênh này thì chắc chắn chi phí môi giới sẽ tăng lên rất nhiều. Những năm gần đây, chúng tôi không thể kiểm soát được việc thu tiền ngoài với người lao động và chỉ còn cách ngừng hợp tác với các đơn vị môi giới. Đây là vấn đề rất nhức nhối", ông Ngọc nói.

Cùng những băn khoăn này, Giám đốc Công ty MD Việt Nam Nguyễn Đức Việt cho biết, trong việc tuyển lao động đi làm việc tại thị trường Nhật Bản, công ty của ông cũng không thể cạnh tranh được với các nhóm môi giới ở địa phương.

Bởi họ đang quy tụ những thông tin tuyển dụng tốt nhất của những công ty, hoạt động giống như sàn giao dịch việc làm.

Giám đốc Công ty MD Việt Nam Nguyễn Đức Việt (Ảnh: Hải Long).

Khi về địa phương, các công ty được cấp phép đưa người lao động làm việc nước ngoài phải xuất trình đầy đủ thủ tục, giấy tờ trước khi thông tin đến lao động. Với 1 số thị trường như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc..., môi giới địa phương có thể làm việc trực tiếp với đơn vị tiếp nhận nên gây áp lực cho các doanh nghiệp chính thống.

Thực tế, ông Việt cho biết phí môi giới của những đơn vị này ở mức rất cao, có thể lên đến 40% giá trị dịch vụ trong khi bán miếng đất hoa hồng chỉ được 10%.

Phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn

Kết luận hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao 8 ý kiến tham luận của các doanh nghiệp và khẳng định Bộ sẽ tiếp thu, sớm phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Pháp chế trong tháng 11 phải ban hành hướng dẫn các địa phương về việc triển khai phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với mô hình mới sau sáp nhập.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khẩn trương tổng hợp toàn bộ ý kiến tham luận để có bản kết luận và hồi âm chính thức. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ, Bộ sẽ trực tiếp xử lý; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Hải Long).

“Thời gian tới, nguyên tắc bắt buộc là phải thay đổi tư duy, hành động quyết liệt và đồng bộ, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước. Doanh nghiệp nào làm tốt sẽ được tạo điều kiện, còn doanh nghiệp vi phạm phải bị xử lý nghiêm”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ cho rằng, việc cấu trúc lại thị trường lao động phải gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, không chỉ hướng đến “xuất khẩu lao động” đơn thuần mà là dịch chuyển lao động có tay nghề cao.

Khi được đào tạo bài bản, người lao động Việt Nam không chỉ có cơ hội việc làm tốt ở nước ngoài, mà khi trở về có thể đóng góp hiệu quả hơn cho thị trường trong nước.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể hơn 500 doanh nghiệp có giấy phép hoạt động, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động không phép.

Ông cũng nêu thực tế, ở một số địa phương, trung tâm đào tạo lao động dù bài bản vẫn thua sức hút của môi giới tự do. Vì vậy, cần tăng cường giám sát và xử lý môi giới trái phép, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với báo Dân trí đẩy mạnh tuyên truyền công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục, chi phí trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp người dân và doanh nghiệp nhận diện rõ, tránh bị lợi dụng.