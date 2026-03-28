Thẩm quyền giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp
(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai hướng dẫn người lao động quy trình, thủ tục để được nhận trợ cấp thất nghiệp.
Bà Thuận đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm 3 tháng. Do điều kiện gia đình, bà xin nghỉ việc và đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên sổ.
Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Thuận thắc mắc: “Bây giờ, muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tôi phải liên hệ cơ quan nào để giải quyết? Hồ sơ như thế nào?”.
Trả lời bà Thuận, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai cho biết: “Khoản 3 Điều 34 Chương VIII Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có quy định về trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm công”.
Theo quy định trên, tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
Trường hợp trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu điện tử về dân cư, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động không thống nhất với thông tin trên các giấy tờ có giá trị pháp lý như căn cước công dân, sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp pháp khác thì tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm hướng dẫn người lao động đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, đối chiếu, điều chỉnh dữ liệu điện tử và thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp theo quy định.
Căn cứ vào quy định trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai hướng dẫn: “Để được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, đề nghị bà Thuận liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Nội vụ tại địa phương nơi bà có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp (không phụ thuộc vào nơi đã làm việc trước đó) để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định”.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động sau khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do Sở Nội vụ ban hành và chuyển đến cơ quan BHXH.
HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Tại quyết định số 107/QĐ-BNV ngày 22/1/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ ngày 22/1/2026.
Theo đó, thành phần hồ sơ bao gồm 3 loại giấy tờ sau.
Thứ nhất là đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu.
Thứ hai là bản chính, hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản chính kèm theo bản sao để đối chiếu, hoặc bản điện tử của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc. Cụ thể như sau:
|Hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn, hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
|Quyết định thôi việc.
|Quyết định sa thải.
|Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
|Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
|Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động, loại hợp đồng lao động đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.
|Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.
Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:
|Người lao động có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì đề nghị Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
|Sở Nội vụ gửi văn bản yêu cầu Sở Tài chính xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của người lao động.
|Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
|Sở Tài chính gửi văn bản trả lời cho Sở Nội vụ về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Nội vụ.
Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.
Thứ ba là sổ bảo hiểm xã hội.