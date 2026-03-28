Bà Thuận đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm 3 tháng. Do điều kiện gia đình, bà xin nghỉ việc và đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên sổ.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Thuận thắc mắc: “Bây giờ, muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tôi phải liên hệ cơ quan nào để giải quyết? Hồ sơ như thế nào?”.

Trung tâm Dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành là đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động (Ảnh: DVVL TPHCM).

Trả lời bà Thuận, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai cho biết: “Khoản 3 Điều 34 Chương VIII Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có quy định về trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm công”.

Theo quy định trên, tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Trường hợp trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu điện tử về dân cư, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động không thống nhất với thông tin trên các giấy tờ có giá trị pháp lý như căn cước công dân, sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp pháp khác thì tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm hướng dẫn người lao động đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, đối chiếu, điều chỉnh dữ liệu điện tử và thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp theo quy định.

Căn cứ vào quy định trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai hướng dẫn: “Để được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, đề nghị bà Thuận liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Nội vụ tại địa phương nơi bà có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp (không phụ thuộc vào nơi đã làm việc trước đó) để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định”.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động sau khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do Sở Nội vụ ban hành và chuyển đến cơ quan BHXH.