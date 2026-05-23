Lao động nước ngoài tử vong vì nắng nóng, Hàn Quốc thông báo khẩn

Tháng 7 năm ngoái, một lao động nhập cư người Việt ngoài 20 tuổi đã tử vong khi đang làm việc tại công trường xây dựng một khu căn hộ ở thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Nhiệt độ cơ thể của nạn nhân được ghi nhận ở mức 40,2 độ C, trong khi nhiệt độ ngoài trời hôm đó lên tới 38,3 độ C.

Cũng trong thời gian này, một lao động ngoài 60 tuổi bất tỉnh rồi qua đời khi đang sắp xếp xe đẩy tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi.

Cả hai trường hợp đều được cho là liên quan đến tình trạng nắng nóng cực đoan.

Giới chức Hàn Quốc cảnh báo những sự việc tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong năm nay, khi nước này được dự báo sẽ trải qua một mùa hè khắc nghiệt. Những lao động phải làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng hay nông dân đang đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh do nắng nóng, thậm chí tử vong.

Ngày 22/5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết sẽ triển khai chương trình giám sát các ca bệnh liên quan đến nhiệt tại phòng cấp cứu trên toàn quốc nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe trong mùa hè.

Chương trình được thực hiện từ ngày 23/5 đến hết 30/9 tại các cơ sở y tế trên cả nước, tập trung theo dõi các trường hợp say nắng, kiệt sức do nhiệt, chuột rút và ngất xỉu do nhiệt độ cao.

Theo cơ quan y tế Hàn Quốc, số ca mắc bệnh liên quan đến nhiệt đã tăng mạnh trong những năm gần đây, cùng với xu hướng mùa hè ngày càng nóng hơn.

Năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 4.460 ca bệnh liên quan đến nhiệt, cao gấp 10 lần so với năm 2011. Đây là mức cao thứ hai từng được ghi nhận, chỉ sau năm 2018 - thời điểm nước này trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất lịch sử với 4.526 ca mắc.

Số ca tử vong do nắng nóng cũng tăng đáng kể, từ khoảng 10 trường hợp mỗi năm trong thập niên 2010 lên khoảng 30 trường hợp mỗi năm kể từ năm 2020.

Đáng chú ý, mùa hè năm nay được dự báo có thể còn nóng hơn năm trước. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết khả năng nhiệt độ trung bình trong tháng 7 vượt mức thông thường 24-25,2 độ C lên tới 60%.

Trước tình hình này, Hàn Quốc đã bổ sung cấp cảnh báo mới mang tên “Cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng”, cao hơn mức cảnh báo hiện hành. Cảnh báo cao nhất sẽ được ban hành khi nhiệt độ ban ngày đạt 39 độ C hoặc nhiệt độ cảm nhận từ 38 độ C trở lên.

Dữ liệu cho thấy lao động ngoài trời và lao động nông nghiệp là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thời tiết cực đoan. Năm ngoái, các công trường ngoài trời ghi nhận 1.413 ca bệnh liên quan đến nhiệt, chiếm 32,1% tổng số ca, đồng ruộng đứng thứ hai với 542 ca, tiếp đến là khu vực ven đường với 522 ca.

Trong số các trường hợp tử vong do bệnh liên quan đến nhiệt, có tới 79,3% nạn nhân được xác định đã ở ngoài trời trước khi gặp nạn.

Để ứng phó, ngày 21/5, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc khuyến nghị tạm dừng toàn bộ hoạt động lao động ngoài trời khi mức “Cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng” được ban hành, bất kể thời điểm nào trong ngày. Ngoại lệ chỉ áp dụng với lực lượng ứng cứu khẩn cấp như nhân viên cứu hộ.