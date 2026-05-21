Gần 48.000 nhân viên Samsung Hàn Quốc hoãn ngừng việc tập thể

Công đoàn lao động tại Samsung Electronics ngày 21/5 thông báo hoãn kế hoạch ngừng việc tập thể kéo dài 18 ngày sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời với ban lãnh đạo về cơ chế thưởng hiệu suất.

Theo đó, các thành viên công đoàn sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận từ 14h ngày 22/5 đến 10h ngày 27/5. Quyết định được đưa ra khoảng 6 giờ sau khi đại diện công đoàn và ban lãnh đạo Samsung nối lại đàm phán về hệ thống thưởng theo hiệu suất, với sự tham gia của Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Kim Young-hoon.

Ông Choi Seung-ho, lãnh đạo Công đoàn Samsung Electronics (bên phải), bắt tay với Trưởng nhóm Nhân sự thuộc Bộ phận Giải pháp Thiết bị của Samsung Electronics (Ảnh: Joint Press Corps).

Hai bên đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng thương lượng bế tắc kể từ tháng 11 năm ngoái. Nguy cơ ngừng việc tập thể từng tăng mạnh khi phiên hòa giải của Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hàn Quốc kết thúc mà không đạt kết quả, chỉ một ngày trước thời điểm công nhân dự kiến ngừng việc. Tuy nhiên, chính phủ, công đoàn và doanh nghiệp sau đó tiếp tục đối thoại trong một phiên họp bổ sung và đi đến thống nhất tạm thời.

“Chúng tôi xin lỗi công chúng vì đã gây lo ngại”, Chủ tịch Công đoàn Samsung Electronics Choi Seung-ho nói sau lễ ký kết thỏa thuận. Ông cho biết công đoàn sẽ tập trung tổ chức bỏ phiếu và tiếp tục nỗ lực ổn định quan hệ lao động tại tập đoàn.

Ông Yeo Myung-koo, lãnh đạo bộ phận nhân sự của khối Device Solutions (DS) phụ trách bán dẫn, cũng gửi lời xin lỗi tới công chúng và cảm ơn người lao động đã kiên nhẫn chờ đợi kết quả đàm phán. Ông cho rằng thỏa thuận này sẽ là “điểm khởi đầu để xây dựng văn hóa lao động cùng có lợi”.

Theo nội dung thỏa thuận, Samsung sẽ thiết lập khoản “thưởng hiệu quả quản lý đặc biệt” dành cho bộ phận DS, dựa trên 10,5% các chỉ số kinh doanh do hai bên cùng lựa chọn. Kết hợp với mức thưởng cơ bản tăng thêm 1,5%, tổng tỷ lệ chi trả sẽ đạt 12%.

Khoản thưởng đặc biệt này sẽ được chi trả hoàn toàn bằng cổ phiếu quỹ sau thuế, trong đó một phần cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian nhất định. Hai bên cũng thống nhất duy trì cơ chế này trong 10 năm và chỉ áp dụng khi công ty đạt mức lợi nhuận hoạt động tối thiểu.

Về cơ chế phân bổ, 40% quỹ thưởng sẽ được chia cho toàn bộ bộ phận DS, còn 60% phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của từng đơn vị. Những bộ phận thua lỗ sẽ nhận thưởng thấp hơn, song Samsung dành một năm chuyển tiếp trước khi áp dụng chênh lệch này.

Đây cũng là điểm bất đồng lớn nhất trong đàm phán. Công đoàn muốn 70% quỹ thưởng được chia đồng đều cho toàn bộ các bộ phận bán dẫn và chỉ 30% dựa trên thành tích riêng. Trong khi đó, Samsung phản đối với lý do mảng đúc chip và thiết kế chip vẫn đang thua lỗ, việc chia đều quá lớn sẽ làm suy yếu nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc.

“Thưởng cho những bộ phận tạo ra kết quả là nguyên tắc cốt lõi trong chính sách đãi ngộ”, ông Yeo nói, đồng thời cho rằng doanh nghiệp đã cố gắng duy trì nguyên tắc này trong khi vẫn tìm kiếm giải pháp dung hòa với công đoàn.

Nếu các thành viên công đoàn thông qua thỏa thuận, quá trình thương lượng tiền lương sẽ chính thức khép lại. Trước đó, công đoàn dự kiến tổ chức ngừng việc tập thể từ ngày 21/5 và khoảng 48.000 thành viên đã đăng ký tham gia. Một số ước tính cho rằng thiệt hại nếu hoạt động này xảy ra có thể lên tới 100.000 tỷ won (khoảng 66 tỷ USD).

Dù đạt được thỏa thuận tạm thời, quá trình đàm phán cũng bộc lộ mâu thuẫn nội bộ giữa các bộ phận của Samsung. Công đoàn dẫn dắt thương lượng chủ yếu đại diện cho nhân viên khối bán dẫn DS, trong khi một số thành viên thuộc bộ phận Device Experience (DX) phụ trách smartphone và thiết bị gia dụng cho rằng quyền lợi của họ bị xem nhẹ, thậm chí đã đệ đơn yêu cầu đình chỉ đàm phán.