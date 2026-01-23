Lao động bị sa thải vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động được tư vấn việc làm tại các sàn giao dịch việc làm của TPHCM (Ảnh: CTV).

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất được quy định tại Điều 14 Nghị định 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/1.

Theo đó, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm 3 loại giấy tờ.

Thứ nhất là đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị này được soạn thảo theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định này, bạn đọc có thể tải về TẠI ĐÂY.

Thứ hai là bản chính hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản chính kèm theo bản sao để đối chiếu, hoặc bản điện tử của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc

Cụ thể là một trong các loại giấy tờ sau:

Trong các loại giấy tờ trên có cả quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc... Tức là người lao động mất việc do bị sa thải, bị kỷ luật buộc thôi việc... nếu đủ điều kiện vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nghị định 374 còn quy định phương án giải quyết trong trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Trong trường hợp này, người lao động có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng.

Sở Nội vụ gửi văn bản yêu cầu Sở Tài chính xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của người lao động.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sau đó, Sở Tài chính gửi văn bản trả lời cho Sở Nội vụ về nội dung trên trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Nội vụ.

Riêng đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

Thứ ba là sổ bảo hiểm xã hội của người lao động

Nghị định 374 quy định cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.