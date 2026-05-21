Người phụ nữ nhan sắc dịu dàng, tay “hóa” gỗ ra hàng trăm triệu đồng

Giữa xưởng gỗ ở xã Gò Nổi (thành phố Đà Nẵng), hai người thợ trẻ chăm chú hoàn thiện những tấm gỗ lớn có đường kính khoảng 1m. Bên cạnh, chị Lê Thị Hà (33 tuổi, chủ cơ sở điêu khắc) niềm nở trò chuyện, thỉnh thoảng dừng tay góp ý cho học trò. Đã hơn 15 năm gắn bó với nghề điêu khắc, công việc vốn được mặc định là của đàn ông, nhưng người phụ nữ này vẫn ngày ngày làm bạn với búa, đục và trên khuôn mặt luôn phủ đầy bụi gỗ (Ảnh: Hoài Sơn).

Chị Hà cho biết con đường đến với nghề mộc của mình không bằng phẳng. Sau khi học xong phổ thông, chị từng vào TPHCM học nghề chụp ảnh, rồi trở về quê học làm tóc, học may. Nhưng tất cả đều không có duyên nên quay về quê xin theo học nghề mộc. “Lúc đầu cha tôi phản đối vì thấy nghề mộc nặng nhọc. Cả lớp học toàn con trai, chỉ mình tôi con gái, chứng tỏ cái nghề của đàn ông nên nhiều người không tin tôi có thể làm được", chị Hà kể (Ảnh: Hoài Sơn).

Những ngày đầu, chị Hà gần như kiệt sức. Gỗ cứng khiến vai chị đau, lưng mỏi, bụi mùn cưa bám khắp người, gây viêm xoang. Nhiều khi soi gương, chị không nhận ra chính mình vì gương mặt lấm lem. Đã có lúc chị Hà nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng rồi, bản thân vẫn kiên trì bám nghề.

Sau khoảng 5 năm học và làm thuê, chị Hà quyết định tách ra làm riêng. Tại quê nhà, chị tập trung rèn tay nghề, học hỏi, tìm tài liệu nghiên cứu, trực tiếp đến những làng nghề nổi tiếng để trau dồi kỹ thuật. Từ một cô gái từng lặng lẽ khóc vì không có tiền về quê dịp Tết, giờ đây, cái tên “Hà điêu khắc Gò Nổi” đã dần được biết đến (Ảnh: Hoài Sơn).

Hơn 15 năm gắn bó với nghề, chị Hà đã định hình phong cách và thương hiệu riêng. Khác với nghề mộc dân dụng, mỗi tác phẩm điêu khắc đòi hỏi sự tỉ mỉ và thời gian dài. Có sản phẩm mất vài tuần, nhưng cũng có những bức tranh gỗ lớn dài tới 6-7m phải mất vài tháng mới hoàn thiện.

“Có những hôm ngồi cả đêm chỉ để ngắm khối gỗ, nghĩ xem mình sẽ kể câu chuyện gì qua nó. Gỗ cũng như con người, có khi cứng rắn, khi mềm yếu, có chỗ khuyết, chỗ vân đẹp, tôi chỉ giúp nó nói lên điều muốn nói thôi”, chị Hà mỉm cười chia sẻ (Ảnh: Hà Lê).

Chi tiết cây tùng và mái đình trên tác phẩm của chị Hà đang làm dang dở. Sản phẩm của chị Hà chuyên về tranh tượng, phù điêu và trang trí gỗ trong nhà. Từ một khối gỗ thô khách hàng mang đến, chị sẽ tự lên ý tưởng, phác thảo chi tiết, chỉnh sửa đến khi khách đồng ý rồi mới bắt tay vào đục, đẽo (Ảnh: Hoài Sơn).

Sản phẩm của chị Hà làm ra gồm nhiều kích cỡ, giá cả khác nhau. Có những tấm tranh dài 6-7m, giá lên đến 300 triệu đồng, nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng (Ảnh: Hà Lê).

Hiện xưởng của chị có 3 thợ chính cùng nhiều thợ khoán khi cao điểm, với thu nhập bình quân 12-15 triệu đồng/tháng. Chị còn nhận đào tạo cho nhiều thanh niên ở tỉnh xa, hỗ trợ cả chỗ ăn ở. “Ngày xưa mình từng khó khăn nên rất hiểu và sẽ tạo điều kiện cho ai có đam mê. Cũng có người từng nghi ngờ tôi cầm đục, cầm cưa để lên mạng cho lạ, câu view. Nhưng tôi không quan tâm vì nghề đục, đẽo này đã thành cái nghiệp của tôi rồi", chị Hà chia sẻ (Ảnh: Hoài Sơn).

Làm chủ xưởng nhưng chị vẫn trực tiếp cầm búa, cầm đục, tự tay phun sơn như một người thợ thực thụ. Công việc của xưởng gần như quanh năm, những dịp cao điểm, xưởng sáng đèn đến khuya (Ảnh: Hà Lê).

Trong nghề điêu khắc gỗ, số lượng nữ giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị Hà cho rằng đó chính là thuận lợi vì phụ nữ có một lợi thế là ở góc nhìn thẩm mỹ nhưng cũng là thử thách cho bản thân vì phải học tập để tạo ra sự khác biệt.

Ông Hà Văn Minh, Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Nổi, cho biết xã có nhiều cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ. Trong đó có khoảng 3 cơ sở thủ công mỹ nghệ về gỗ tương tự như của chị Hà. Xã Gò Nổi cũng đang chờ các cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ phát triển các nghề thủ công của địa phương (Ảnh: Hà Lê).