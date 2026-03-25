Những nhóm nghề đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất ở Khánh Hòa

Mới đây, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa công bố báo cáo thị trường lao động quý IV năm 2025 và dự báo nhu cầu lao động quý I năm nay.

Theo số liệu thống kê, trong quý IV năm ngoái, có 3.118 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời 3.118 người được tư vấn việc làm. Đáng chú ý, 451 người đã được giới thiệu việc làm thành công, trong khi 106 người được hỗ trợ học nghề, góp phần nâng cao khả năng quay trở lại thị trường lao động.

Người lao động làm việc tại nhà máy (Ảnh: Nguyễn Vy).

Về cơ cấu ngành nghề, nhóm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tập trung nhiều nhất ở hoạt động dịch vụ khác (32,75%), tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo (22,03%) và dịch vụ lưu trú, ăn uống (12,73%). Các ngành như xây dựng và bán buôn - bán lẻ chiếm tỷ lệ thấp hơn.

Xét về nhóm nghề, thợ may, thêu và các thợ có liên quan; nhân viên bán hàng; nhân viên dịch vụ bảo vệ; kế toán; lao động thuộc nghề nghiệp khác thuộc danh sách đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất.

Báo cáo cũng cho thấy tổng số người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong kỳ là 4.526 người. Xét về trình độ, 60,10% không có bằng cấp, chứng chỉ. Trong khi đó, lao động có trình độ đại học chiếm 23,38%, cao đẳng 8,82%, trung cấp 6,32% và sơ cấp chỉ 1,38%.

Về nguyên nhân thất nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn là lý do chủ yếu, chiếm tới 90,89%. Các nguyên nhân khác gồm doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc thay đổi cơ cấu (6,67%); hết hạn hợp đồng (1,54%); mất việc do các lý do khác (0,77%); và bị xử lý kỷ luật, sa thải (0,13%).

Xét theo độ tuổi, nhóm 25-40 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 64,79%, tiếp đến là nhóm trên 40 tuổi (29,63%) và nhóm dưới 24 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất (5,58%).

Theo dự báo thị trường lao động quý I/2026, nhu cầu tuyển dụng nhân lực được kỳ vọng tăng từ 5% đến 10% so với quý IV/2025.

Trong cơ cấu nhu cầu tuyển dụng, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 32,68%; tiếp theo là bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy (17,58%) và hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm (14,84%).

Một số ngành khác cũng ghi nhận nhu cầu đáng kể như xây dựng (9%), giáo dục và đào tạo (6,20%), hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (4,86%) và vận tải, kho bãi (3,10%).

Xét theo trình độ chuyên môn, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 57,19%, tiếp đến là trình độ trung cấp (18,67%), cao đẳng (13,91%) và đại học (9,98%), trong khi sơ cấp chỉ chiếm 0,26%.

Về cơ cấu nghề nghiệp, nhóm nhân viên chiếm tỷ trọng lớn nhất (37,23%), tiếp theo là thợ thủ công và các nghề liên quan (26,78%). Nhóm cán bộ kỹ thuật, chuyên viên bậc cao chiếm 18,98%, trong khi các vị trí như cán bộ kỹ thuật bậc trung (5,58%), lao động vận hành máy móc, nhà máy (4,40%) và các nghề khác (7,03%) chiếm tỷ lệ thấp hơn.