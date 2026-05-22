“Thị Nở” khởi nghiệp ở lò gạch cũ từ tay trắng

Chủ lò gạch cũ này là chị Lê Thị Thanh Nga (40 tuổi), người tự nhận mình là “Thị Nở đương đại”. Sau cú sốc dịch tả lợn châu Phi khiến cả trang trại hàng nghìn con lợn mất trắng, chị Nga không chọn bỏ cuộc. Từ thất bại, chị bắt đầu lại bằng một ý tưởng tưởng chừng rất khác thường, hồi sinh một lò gạch cũ giữa đồng lúa để làm du lịch trải nghiệm kết hợp nông nghiệp xanh.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành tiếng Anh, chị Nga làm nhân viên văn phòng cho một công ty chăn nuôi tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ. Tại đây, chị gặp và nên duyên với anh Boonlert Kamyai (người Thái Lan). Sau vài năm làm việc, vợ chồng quyết định nghỉ việc để tự mở trang trại chăn nuôi.

Dồn toàn bộ vốn liếng tích góp, vợ chồng chị đầu tư trang trại với quy mô hàng nghìn con lợn. Năm 2018, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, đàn lợn chết sạch. Bao công sức, tài sản gần như mất hết, giấc mơ khởi nghiệp lần đầu tan vỡ.

Trong quãng thời gian khó khăn này, trên những chuyến đi ngang cánh đồng ở quê, chị Nga chú ý đến một lò gạch cũ bỏ hoang nằm lặng lẽ giữa ruộng lúa. Ý nghĩ biến nơi này thành điểm dừng chân cho du khách dần hình thành trong đầu người phụ nữ từng trắng tay vì dịch bệnh.

“Thấy nơi này cách không xa phố cổ Hội An, tôi nghĩ tại sao không thử biến lò gạch cũ này thành điểm check-in”, chị Nga kể.

Nghĩ là làm, chị mua lại lò gạch cũ với giá “hữu nghị”, rồi cùng chồng bắt tay cải tạo từng chút một. Những ngày đầu vô cùng chật vật, từ sửa sang khuôn viên, dựng quán nước đến thu hút khách tham quan, mọi thứ đều phải tự mày mò.

Đam mê tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, chị Nga tự gọi vợ chồng mình như “Chí Phèo - Thị Nở”, kể câu chuyện lò gạch cũ như một cách tạo dấu ấn riêng nhằm thu hút khách.

Khởi nghiệp lại, chị Nga hiểu rằng chỉ một điểm chụp ảnh đẹp là chưa đủ để giữ chân khách. “Nếu khách đến chỉ uống ly cà phê rồi đi thì rất khó tạo giá trị lâu dài”, chị Nga trăn trở.

Từ suy nghĩ ấy, chị bắt đầu xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với nông nghiệp hữu cơ. Chị thuê và liên kết với người dân địa phương canh tác 1,5ha lúa tím than hữu cơ, loại gạo giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ và có giá trị kinh tế cao.

Không dừng ở việc bán gạo nguyên liệu, chị phát triển thêm nhiều sản phẩm chế biến như trà gạo tím, sữa gạo, bột dinh dưỡng… Những sản phẩm này trở thành món quà đặc trưng mà nhiều du khách quốc tế mang về sau mỗi chuyến tham quan.

Theo chị Nga, năng suất lúa tím than chỉ bằng khoảng một nửa lúa thường, nhưng giá trị kinh tế cao gấp 5-6 lần. Điều đó giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân và mở ra hướng đi bền vững hơn cho nông nghiệp địa phương.

Hiện nay, du khách đến lò gạch cũ không chỉ để chụp ảnh mà còn được trực tiếp trải nghiệm cấy lúa, gặt lúa, giã gạo, nấu ăn và khám phá đời sống nông thôn. Mô hình du lịch trải nghiệm khép kín này trở thành điểm nhấn mới tại vùng quê ven Hội An.

Với chị Nga, nông nghiệp và du lịch giống như “một cuộc hôn nhân bền vững”. “Nông nghiệp là sản phẩm đầu vào của du lịch, còn du lịch là đầu ra tuyệt vời cho nông sản. Khi kết hợp được 2 lĩnh vực này, giá trị nông sản sẽ được nâng lên rất nhiều”, chị chia sẻ.

Không chỉ làm kinh tế cho riêng mình, cơ sở của chị hiện tạo việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động địa phương với thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng cùng nhiều lao động thời vụ. Chị cũng tích cực hướng dẫn nông dân trong vùng tham gia sản xuất, xây dựng sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, cho biết mô hình của chị Nga bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm và góp phần hình thành điểm du lịch mới cho địa phương. Sản phẩm từ lúa tím than cũng đã đạt chứng nhận OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao.