Tài xế vật lộn giữ vô lăng phút cuối đời, cứu sống 45 hành khách

Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương và dữ liệu từ camera hành trình lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 6/4, trên một đoạn cao tốc thuộc tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc.

Tài xế Chu Kỳ Hồng (Zhou Qihong), 57 tuổi, quê tại huyện Đồng Tâm, TP Ngô Trung, là người có hơn 30 năm kinh nghiệm cầm lái. Thời điểm xảy ra sự việc, ông đang chở 45 hành khách đi trồng cây dưa thì bất ngờ phát bệnh.

Tài xế cứu 45 hành khách ở phút cuối đời (Ảnh cắt từ clip: China Daily).

Hình ảnh từ video cho thấy khi tình trạng sức khỏe đột ngột xấu đi, ông Chu dù đau đớn nhưng vẫn nỗ lực kiểm soát phương tiện. Lúc này, chiếc xe buýt chệch hướng, va vào dải phân cách ven đường khiến hành khách hoảng loạn.

Chỉ trong vài giây, ông đã kịp thời điều chỉnh lại tay lái và đạp phanh, đưa xe dừng an toàn bên mép đường, sát một con mương sâu hơn 2m. Toàn bộ 45 hành khách trên xe không bị thương.

Ngay sau nỗ lực đó, người tài xế gục xuống ghế lái, chân vẫn nhấn giữ bàn đạp phanh. Nam tài xế đã qua đời ngay thời điểm đó.

“45 sinh mạng đã được ông cứu từ bờ vực nguy hiểm, còn ông thì mãi mãi ngã xuống trên chiếc ghế lái mà ông đã gắn bó cả đời”, bài viết kèm đoạn video được đăng tải thể hiện.

Cơ quan chức năng nhận định nỗ lực của ông Chu đã ngăn chặn một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nghĩa cử dũng cảm và tinh thần trách nhiệm đến giây phút cuối cùng của ông đã nhận được sự tưởng thưởng, khơi lên những xúc động sâu sắc từ dư luận.