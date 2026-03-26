Người bán hàng rong đứng giữa đường và hành động bất ngờ của tài xế

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra tại khu vực gần Trường THPT Lê Minh Xuân (TPHCM). Thời điểm đó, một người bán hàng rong loay hoay giữa con dốc, chiếc xe đẩy phía sau có dấu hiệu trôi ngược xuống. Giữa dòng xe cộ qua lại, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ hàng hóa đổ xuống đường.

Thấy xe của người bán hàng rong trôi ngược xuống dốc, nam tài xế công nghệ lập tức mở cửa, chạy đến giúp đỡ (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Ngay lúc này, một nam tài xế ô tô công nghệ đang chở khách đã bất ngờ mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống hỗ trợ, kịp thời giữ lại chiếc xe đang trôi. Mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây nhưng đủ giúp người bán hàng tránh cảnh mất trắng cả ngày mưu sinh.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Khánh Duy (27 tuổi, ngụ tại TPHCM), tài xế ô tô công nghệ trong đoạn clip nói trên, cho biết tình huống xảy ra quá nhanh, gần như anh không có thời gian để đắn đo.

“Ban đầu thấy anh ấy đứng giữa đường, tôi lẫn hành khách đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng ngại vì đang chở khách, sợ dừng lại lâu sẽ ảnh hưởng đến họ.

Nhưng khi thấy xe máy của anh ấy có dấu hiệu trôi xuống dốc, tôi liền hiểu ngay và mở cửa chạy xuống. Bản thân cũng đi làm kiếm từng cuốc xe nên nhìn cảnh đó là hiểu, nếu xe ngã, đổ hết hàng hóa hay hư hại gì thì coi như mất trắng ngày công”, anh nói.

Với anh Duy, đây không phải là hành động lớn lao, mà đơn giản xuất phát từ sự đồng cảm giữa những người lao động.

Sau sự việc, người bán hàng rong chỉ kịp gửi lời cảm ơn vội vã. Anh Duy cũng tranh thủ di chuyển xe để tránh gây ùn tắc. Đáng chú ý, vị hành khách trên xe cũng bày tỏ sự khen ngợi trước hành động của tài xế, cho rằng đây là một việc làm đẹp và đáng trân trọng trong cuộc sống thường ngày.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít ý kiến cho rằng giữa nhịp sống vội vã, một hành động nhỏ như dừng lại để giúp đỡ người khác như vậy ngày càng trở nên đáng quý.

Tuy nhiên, phía sau khoảnh khắc được khen ngợi ấy là câu chuyện mưu sinh không ít nhọc nhằn.

Anh Duy cho biết đã gắn bó với công việc tài xế công nghệ khoảng 6 tháng. Đây không phải là công việc ổn định, khi thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào số cuốc xe mỗi ngày. Để đảm bảo trang trải cuộc sống, anh thường bắt đầu làm việc từ khoảng 16h và kéo dài đến 6h sáng ngày hôm sau.

“Thời gian gần đây lượng khách giảm, nên tôi phải làm việc nhiều hơn. Hơn nữa, chi phí ngày càng cao khiến thu nhập cũng giảm không ít. Có hôm chạy xuyên đêm, dù mệt nhưng vẫn cố vì nghỉ là không có thu nhập”, anh chia sẻ.

Làm việc về đêm cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với nhiều rủi ro hơn, từ thời tiết, sức khỏe cho đến những tình huống phát sinh trên đường. Dù vậy, anh kể phần lớn khách hàng đều văn minh, cởi mở. Các trường hợp gây khó dễ hay khách say xỉn vẫn có nhưng không nhiều.

Trong guồng quay mưu sinh ấy, anh Duy cho hay mình không ít lần bắt gặp những hoàn cảnh tương tự như trong đoạn clip nói trên.

“Những người lao động gặp sự cố trên đường, từ xe chết máy đến hàng hóa bị đổ, hầu như lần nào tôi cũng lựa chọn dừng lại giúp đỡ. Bản thân tôi cũng là người lao động tự do, cũng có lúc khó khăn, nên việc giúp được ai đó khiến tôi thấy rất vui”, anh nói.