Tài xế cứu bé gái 1 tuổi giữa quốc lộ nhận mưa lời khen về kỹ năng nghề

Kỹ năng nghề luyện khả năng nhìn xa của tài xế

Tối 5/4, trên chuyến xe chở hàng từ Đà Nẵng ra Hà Nội, anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) không giấu được niềm vui nhận những cuộc điện thoại liên tục.

Những cuộc gọi từ người thân, bạn bè cùng hàng trăm tin nhắn khen ngợi hành động cứu một bé gái giữa quốc lộ khiến anh xúc động. Với nam tài xế, sự ghi nhận ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn tiếp thêm động lực để anh vững vàng với nghề đã gắn bó hơn 10 năm.

Khoảnh khắc dừng xe, lao ra giữa quốc lộ 1 để cứu bé gái khiến tài xế Lý Văn Tố nhận "mưa" lời khen (Ảnh cắt từ clip NVCC).

Nhớ lại sự việc xảy ra vào chiều 4/4, anh Tố cho hay, khi đang điều khiển xe trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phú Lộc (TP Huế), anh phát hiện một bé gái khoảng hơn 1 tuổi bất ngờ chập chững đi qua đường trong lúc các phương tiện đang hối hả, băng băng trên đường.

Sau khi kịp thời dừng xe, bật nhảy qua dải phân cách, chạy vọt qua làn đường đối diện và nhấc cháu bé lên giữa dòng phương tiện đông đúc, anh Tố vội đưa bé vào khu vực an toàn. Xe dừng giữa đường, sát dải phân cách, anh cũng chỉ kịp đưa cháu vào gần nhà dân bên đường, giao cho người lớn rồi vội di chuyển xe để tránh gây ùn tắc giao thông.

Không lâu sau, gia đình đã liên hệ lại anh Tố, liên tục gọi điện cảm ơn. Theo lời anh Tố, bố mẹ cháu bé đang làm ăn xa tại TPHCM, để con nhỏ ở nhà với các chị của bé. Các chị cũng còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm nên trong phút sơ sẩy đã để em bé chạy ra quốc lộ.

“Người nhà cũng nói nếu tôi bị xử phạt vì dừng xe giữa đường thì gia đình sẽ đứng ra nhận trách nhiệm thay. May mắn là tôi không "dính" lỗi, ngược lại còn được CSGT gọi điện động viên”, anh Tố nói.

Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc được nam tài xế đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cùng với sự thán phục trước hành động dũng cảm, nhiều người còn bày tỏ ấn tượng với khả năng quan sát nhanh nhạy từ xa của nam tài xế.

“Đứa bé băng qua quốc lộ, tài xế lại chạy ở làn ngược chiều mà vẫn phát hiện được từ sớm. Nếu là tôi, có lẽ khó có thể nhìn thấy kịp”, một tài khoản mạng xã hội bình luận.

Bằng kinh nghiệm 13 năm làm tài xế lái xe đường dài, anh Tố xử lý tình huống kịp thời khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Tố cho biết quan sát từ xa là kỹ năng đặc biệt quan trọng đối với tài xế đường dài. Nhờ thói quen này, anh có thể sớm nhận diện rủi ro và chủ động xử lý tình huống.

“Do làm nghề lâu năm nên tôi luôn giữ thói quen nhìn xa. Lúc đó tầm nhìn thoáng, tôi phát hiện cháu từ sớm nên kịp thời xử lý”, anh nói.

Khi nhận thấy nguy cơ tai nạn cận kề, anh lập tức bật đèn cảnh báo, đồng thời liên tục bấm còi để các phương tiện phía sau giảm tốc. Khi cháu bé tiếp tục chui qua khe hở dải phân cách để sang làn đường ngược chiều, nơi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao, anh Tố không chần chừ, dừng xe khẩn cấp, nhanh chóng chạy xuống bế cháu vào vị trí an toàn.

Nỗi niềm sau vô lăng

Ít ai biết rằng phía sau tay lái vững vàng của nam tài xế Lý Văn Tố là cuộc sống nhiều áp lực và không ít thiệt thòi. Sau khoảnh khắc hóa người hùng ngắn ngủi trên, anh lại trở về với cuộc sống mưu sinh thường lệ, với những chuyến hàng đường dài, vắng nhà suốt.

Gắn bó với nghề lái xe từ năm 2013, anh Tố chia sẻ bản thân cũng nhiều lần chứng kiến và giúp đỡ người lạ gặp sự cố trên đường.

Nam tài xế trải lòng, gia đình là động lực để anh gắn bó với nghề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thu nhập hiện tại chỉ dao động khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng nhưng anh phải đổi bằng những hành trình kéo dài 2-3 ngày, xuyên đêm từ miền Trung ra Hà Nội hoặc vào các tỉnh Tây Nguyên.

Cuộc sống xa nhà buộc các tài xế như anh luôn trong trạng thái cảnh giác.

“Ở nơi đất khách, ngủ cũng không dám ngủ sâu. Phải nằm sát xe để canh, có khi chỉ chợp mắt vài phút. Nếu không may bị trộm lẻn vào cabin thì không chỉ mất tài sản mà lái xe còn có thể gặp nguy hiểm”, anh kể.

Những đêm dài trên đường, buồng lái chật hẹp trở thành nơi ăn ngủ tạm bợ. Giữa cabin phủ bụi đường, anh thường lặng lẽ nhìn tấm ảnh vợ con đặt bên cạnh.

Có con nhỏ mới 3 tuổi nhưng anh Tố hiếm khi có thời gian bên con vì công việc bận rộn. Vào mùa cao điểm, hàng hóa vận chuyển liên tục, cứ sau 2-3 ngày chạy xe, anh mới lại được ở nhà nghỉ một hôm rồi lại vội vã lên đường. Những lúc dừng xe chờ nhận hàng, khoảng lặng hiếm hoi ấy thường trở thành thời điểm nỗi nhớ nhà dâng lên rõ nhất.

Không ít lần gia đình có việc gấp, anh vẫn không thể quay về kịp, chỉ biết gọi điện an ủi vợ từ xa, nhờ vợ thay mình quán xuyến mọi việc.

“Có khi nhìn con qua màn hình điện thoại hay thấy người khác quây quần bên gia đình, tôi cũng chạnh lòng lắm”, anh nói.

Anh Tố bộc bạch bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được gia đình ủng hộ, động viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dẫu vậy, người đàn ông 30 tuổi vẫn lựa chọn gắn bó với nghề. Với anh, mỗi chuyến xe là hành trình mưu sinh, là trách nhiệm với gia đình phía sau.

“Đi đường thì phải cẩn thận, còn gặp ai cần giúp thì giúp. Tôi làm nghề này, hiểu rõ sự nguy hiểm nên càng phải có trách nhiệm hơn”, anh Tố bộc bạch.

Những lời khen sau sự việc vừa qua, với anh, không chỉ là sự ghi nhận cho một hành động kịp thời, mà còn là nguồn động viên ý nghĩa dành cho những người tài xế vẫn ngày đêm lặng lẽ mưu sinh trên những cung đường dài.