Tài xế bảo vệ nhóm nữ sinh bị biến thái đeo bám kể về gánh nợ mưu sinh

Một mình nuôi mẹ, vợ và 3 con

Hơn 7h, anh Vũ Hồng Quân (32 tuổi, ngụ tại Hà Nội), tài xế ô tô công nghệ, trở về nhà sau ca làm đêm kéo dài hơn 15 tiếng. Ngả lưng xuống giường, anh cảm nhận rõ cái lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể rã rời, cảm giác kiệt sức.

Mở lại đoạn clip ghi cảnh can thiệp, bảo vệ nhóm nữ sinh bị kẻ biến thái bám theo, anh xúc động khi đọc những bình luận khen ngợi, động viên từ cộng đồng.

Tài xế hành động như người hùng, bảo vệ nhóm khách bị biến thái bám đuổi (Clip: Nhân vật cung cấp).

Sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi, nhiều hành khách nhận ra anh, chủ động hỏi thăm, bạn bè cũng liên tục nhắn tin chia sẻ. Nam tài xế chia sẻ bản thân có phần ngại ngùng trước sự chú ý bất ngờ.

“Thỉnh thoảng tôi cũng được hành khách nhận ra. Họ ủng hộ hành động lúc đó khiến tôi rất vui. Thực ra đây không phải lần đầu tôi gặp tình huống như vậy. Trước đây, tôi cũng vài lần đứng ra ngăn chặn những hành vi không đúng mực nhắm tới hành khách nữ.

Tôi hy vọng đoạn clip được lan tỏa sẽ giúp mọi người nâng cao cảnh giác, đồng thời cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý những đối tượng này để đảm bảo an toàn cho người dân”, anh Quân bày tỏ.

Anh Quân không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con nhỏ vì áp lực chạy xe liên tục để duy trì thu nhập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau câu chuyện đẹp được ghi lại, nam tài xế cũng chia sẻ những áp lực lớn khi làm nghề. Anh Quân làm việc chủ yếu vào ca đêm, công việc kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

“Người ta ngủ đêm, làm ngày, còn tôi thì ngược lại. Có ngày chỉ ngủ được 4-5 tiếng, thậm chí có lúc làm xuyên đêm không nghỉ”, anh nói. Việc ăn uống cũng thất thường, hoàn toàn phụ thuộc vào lượng khách mỗi ngày.

Gánh nặng mưu sinh khiến anh không thể dừng lại. Là trụ cột trong gia đình, anh một mình lo toan cho mẹ đang chạy thận, vợ và bầy con nhỏ.

“Có những lúc vừa kết thúc ca làm, nhận tin mẹ cấp cứu, tôi lại tất tả chạy về. Cuộc sống lúc nào cũng trong trạng thái chạy đua”, anh kể về những chuỗi ngày dài thức trắng.

Cầm vô lăng lèo lái cuộc đời

Trước đây, anh Quân từng sang Hàn Quốc lao động với hy vọng đổi đời, nhưng chỉ sau vài tháng đã phải vội vã trở về vì biến cố gia đình, mang theo khoản nợ dang dở chưa trả được. Bỏ lại giấc mơ nơi xứ người, anh quay về bắt đầu lại từ đầu với nghề giao hàng, rồi bén duyên với công việc tài xế công nghệ.

Công việc này cho anh sự linh hoạt về thời gian, để bất cứ lúc nào gia đình cần, anh có thể lập tức quay về. Nhưng sự linh hoạt ấy cũng phải đánh đổi bằng sức lực. Những đêm dài triền miên sau vô lăng khiến anh dần kiệt sức.

Anh Quân phải chăm mẹ chạy thận giai đoạn cuối, nuôi vợ, 3 con nhỏ với chi phí mỗi tháng lên đến hàng chục triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Mới làm một thời gian mà tôi sụt tới 6kg. Ngủ không đủ, giờ giấc đảo lộn, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức”, anh nói, giọng trầm xuống.

Những bữa ăn vội vàng, giấc ngủ chập chờn trở thành chuyện quen thuộc, còn cảm giác mệt mỏi thì dường như chưa từng dứt sau mỗi ngày buông vô lăng.

Mỗi ngày, anh kiếm được khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng. Con số tưởng như ổn định, nhưng khi trừ đi chi phí và gánh nặng nợ nần, khoản còn lại cũng chỉ vừa đủ để duy trì cuộc sống.

Để đầu tư cho công việc, anh Quân thế chấp tài sản để mua xe trả góp. Khoản nợ hàng trăm triệu đồng giờ đè nặng trên vai, anh không thể cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày nào.

Nam tài xế cũng nêu thực tế, công việc chạy xe còn bào mòn anh về tinh thần. Anh đã không ít lần bị khách lăng mạ, dọa dẫm, thậm chí suýt bị hành hung. Sau hàng trăm lần nhẫn nhịn, nam tài xế mới quen dần với những lời cay nghiệt.

“Có người nhìn thẳng vào tôi, nói tôi nghèo nên mới phải làm nghề này. Những câu đó nghe đau lắm”, anh tâm tư.

Đằng sau hành động đẹp trên mạng xã hội là một cuộc sống đầy áp lực của nam tài xế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dịp Tết, để kiếm thêm thu nhập, anh từng làm việc xuyên hai đêm liền không chợp mắt. Nhắc lại, anh khẽ rùng mình, nói đã hiểu nguyên nhân một số đồng nghiệp đột tử trên vô lăng.

“Tôi đi khi cả nhà còn ngủ, về thì mọi người cũng đã ngủ”, anh nói. Thời gian dành cho gia đình gần như không có. Những lần về nhà cũng thoáng qua, vội vã, có khi chỉ đủ để nhìn con, khẽ ôm vợ rồi lại lặng lẽ rời đi trong đêm.

Giữa guồng quay mệt mỏi ấy có những khoảnh khắc khiến anh ấm lòng. Có khách mang cho anh gói xôi, củ khoai giữa đêm khuya. Hay trong khoảnh khắc mệt mỏi nhất, anh nhận được cuộc gọi động viên từ các con. Những điều nhỏ bé ấy, với anh, lại là nguồn động viên lớn.

“Tôi vẫn tin cuộc đời này người tốt nhiều hơn”, anh nói.

Phía trước của anh vẫn là nỗi lo lớn, khoản nợ hàng trăm triệu đồng đè nặng, những rủi ro luôn rình rập trên mỗi cung đường và công việc gần như không có “tấm khiên” bảo vệ nào, không bảo hiểm xã hội, không phúc lợi dài hạn, cũng không có điểm tựa khi biến cố ập đến.

Gia đình là lý do khiến anh không cho phép mình dừng lại. Anh không dám nghỉ ngày nào là vì vậy, vì mỗi ngày không làm việc không chỉ là mất thu nhập mà còn thêm áp lực như cộng dồn.