Lai Châu: Phong trào thi đua yêu nước mang lại những đổi thay

Phong trào thi đua lan tỏa, huy động sức dân mạnh mẽ

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở cực Tây Bắc của Tổ quốc, có 4/8 huyện, thành phố thuộc diện nghèo; 23 xã biên giới và 696 thôn bản đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trước khi triển khai chương trình nông thôn mới lên tới 46,8% (khu vực nông thôn 51,3%); bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 2,68 tiêu chí/xã và chưa có xã nào đạt chuẩn 19 tiêu chí quốc gia.

Trong điều kiện xuất phát điểm rất thấp, hạ tầng thiếu thốn, dân cư phân tán, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85%, việc triển khai chương trình nông thôn mới đòi hỏi nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Người dân xã Bản Bo dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong bản (Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Bản Bo).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã phát động phong trào “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 100% huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể hóa mục tiêu thành hành động tại từng địa phương.

Nhờ sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, sau 5 năm (2021-2025), phong trào đạt nhiều kết quả nổi bật: người dân hiến hơn 255.000m² đất, đóng góp 30.996 công lao động, gần 5 tỷ đồng tiền mặt, trên 87.000 lượt ngày công tham gia xóa nhà tạm, dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn… Những đóng góp này đã tạo nguồn lực quan trọng để hoàn thành tiêu chí nhà ở, giảm tỷ lệ hộ nghèo và củng cố hạ tầng nông thôn.

Đến nay, bình quân toàn tỉnh đạt 14,4 tiêu chí/xã; có 39/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 43 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Một số kết quả nổi bật gồm: 90,2% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% xã hoàn thành quy hoạch xây dựng chung; 91,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 75 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 10/114 bản đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh.

Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Bản Bo, Lai Châu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Bản Bo).

Cùng với sự cải thiện rõ rệt về hạ tầng và đời sống, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 giảm đúng tiến độ mục tiêu đề ra. Tại 4 huyện nghèo, kết quả giảm nghèo đều vượt kế hoạch: năm 2022 đạt 4,6%, năm 2023 đạt 6,22%, năm 2024 đạt 6,12%.

Chương trình OCOP cũng trở thành điểm sáng với 222 sản phẩm được công nhận 3 sao trở lên; 12 điểm trưng bày OCOP; gần 1 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Khát vọng 2025-2030: Bứt phá toàn diện

Các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Chuyển đổi số”…được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, GRDP giai đoạn 2020-2025 đạt mức tăng 5,4%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn gần 900 tổ chức, 1.500 biên chế, 68 đơn vị hành chính cấp xã và nhiều tổ chức đảng cơ sở.

Giai đoạn 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng; thu nhập bình quân 4,596 triệu đồng/người/tháng; thu ngân sách đạt hơn 4.500 tỷ đồng; giá trị hàng xuất khẩu tăng 10,5%/năm; khách du lịch tăng 10%/năm, doanh thu du lịch hơn 2.700 tỷ đồng; năng suất lao động tăng 8 đến 9%/năm; kinh tế số chiếm 9 đến 10% GRDP; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5%/năm; doanh thu du lịch đạt trên 2.700 tỷ đồng; 88% thôn bản có nhà văn hóa; Ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh Lai Châu tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng NTM toàn diện, bền vững, gắn với công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh”.

Địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động sức dân và hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy mạnh Chương trình OCOP; nâng cao thu nhập cho người dân, hoàn thành tiêu chí giảm nghèo và thu nhập của bộ tiêu chí nông thôn mới.

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu đang tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mở ra diện mạo mới cho vùng đất cực Tây Bắc của Tổ quốc.

Hoàng Phương