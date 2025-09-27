7 cơ sở bảo hiểm xã hội tại TPHCM ngừng hoạt động
(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội TPHCM cơ cấu lại tổ chức, trụ sở làm việc và địa bàn quản lý. Theo đó, 7 đơn vị bảo hiểm xã hội cơ sở trực thuộc Bảo hiểm xã hội TPHCM sẽ ngừng hoạt động.
Theo Thông báo số 1994/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội TPHCM, đơn vị này sẽ tổ chức lại với trụ sở chính đặt tại Số 5 đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ. Bảo hiểm xã hội TPHCM gồm 8 phòng chuyên môn và Văn phòng.
Ở cấp cơ sở, Bảo hiểm xã hội TPHCM tổ chức lại thành 33 bảo hiểm xã hội cơ sở, giảm 7 cơ sở so với trước đây. Cụ thể, 7 bảo hiểm xã hội cơ sở ngừng hoạt động là: Cần Giờ, Ngãi Giao, Long Điền, Hồ Tràm, Bàu Bàng, Phú Giáo và Tân Thuận. Thời điểm 7 cơ sở trên ngừng hoạt động là từ ngày 1/10.
Sau khi tổ chức lại, Bảo hiểm xã hội TPHCM có 33 bảo hiểm xã hội cơ sở với địa bàn quản lý như sau: